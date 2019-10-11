Россия предложила Китаю одно из последних крупных месторождений нефти в Сибири 5 11.10.2019, 14:18

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Запасы кластера оцениваются почти в миллиард тонн.

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» соратника Игоря Сечина Эдуарда Худайнатова готовят сделку по продаже азиатским инвесторам крупной доли в месторождениях нефти на севере Восточной Сибири, сообщает finanz.ru.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и источники, знакомые с ходом переговоров, покупателям из Китая, а также из Индии предлагают до 40% в проекте, который объединит четыре месторождения в Красноярском крае, в том числе входящие в Ванкорский кластер, который российские госСМИ называют «крупнейшим северным активом» страны.

Кластер, включающий четыре зоны добычи, является одним из последних крупных месторождений российской нефти, где недра еще не истощены. Открытые в 1990х, эти залежи стояли законсервированными почти два десятилетия и были включены в добычу только в 2010х.

Суммарные запасы кластера оцениваются почти в миллиард тонн, или 8,6% от всех рентабельных запасов в стране (по оценке Роснедр).

В периметр сделки войдут гигантское Ванкорское месторождение (запасы почти полмиллиарда тонн), Лодочное (73 млн тонн, запущено в 2019 году) и Тугульское месторождения (45 млн тонн).

К ним добавится Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга», совместный проект «Роснефти» с ВР «Ермак нефтегаз», а также восточнотаймырское месторождение. Их объединят под общим юрлицом - «Восток Ойл», долю в котором предполагается продать.

Весь проект исходя из запасов оценили в 15 млрд долларов. Летом шла речь о продаже 40%, сейчас обсуждается 15-20%, говорят источники «Ведомостей». Таким образом, сумма сделки может составить от 3 до 7 млрд долларов. Впрочем, договоренностей как по сумме, так по структуре пока нет.

«Стоит очередь из желающих» купить - это инвесторы из Юго-Восточной Азии, говорит другой источник «Ведомостям» По его словам, долю предлагали Китаю. Осенью начались переговоры с Индией.

В середине сентября делегация «Роснефти» во главе с Сечиным посетила страны, и местные компании «подтвердили свой интерес к возможному участию в проекте «Восток ойл».

Все покупатели настаивают на снижении налоговой нагрузки: месторождения находятся за полярным кругом, и им нужны льготы, которые на уровне президента пытается добиться «Роснефть».

Проекту нужны освобождение от НДПИ, налоговый вычет на сумму инвестиций, нулевые ставки налога на имущество и земельного налога. Общий объем льгот - 2,6 триллиона рублей за 30 лет.

«Без налоговых стимулов разработка участков технологически возможна, но бессмысленна с экономической точки зрения», - говорит федеральный чиновник. Стратегический партнер проекту нужен скорее для того, чтобы обеспечить новые рынки сбыта, добавляет он.