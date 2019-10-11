Экс-замглавы Минска: Как в суде появилась прослушка, которую уничтожили? 3 11.10.2019, 19:14

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Андрей Доморацкий

Апелляция по делу Доморацкого.

Мингорсуд рассматривает в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого в получении взятки, незаконной премии и злоупотреблении властью. Ранее его приговорили к 12 годам колонии, но сам фигурант с первого дня настаивает: он невиновен. Выслушав аргументы стороны защиты, суд решил взять перерыв до 25 октября, пишет tut.by.

Приговор бывшему чиновнику огласили в июне: 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, а также штраф в 76,5 тысячи рублей и взыскание еще 5 тысяч по гражданскому иску.

Начиная с момента задержания, а потом в течение более двух месяцев судебного процесса Доморацкий настаивал: «Можете меня хоть расстрелять, я не брал взятки».

Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 1 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Адвокат: «Нет даже запаха взятки в этом деле»

В начале заседания адвокат Андрея Доморацкого Дмитрий Горячко заявил: фигурант просит доставить его в суд, чтобы присутствовать лично. Но прокурор Александр Толстогузов возразил: нет оснований, и судебная коллегия под председательством Владимира Степурко была на его стороне.

Доморацкий писал в своей жалобе, что не совершал преступлений, за которые осужден. По его мнению, факты искажены, а при сборе доказательств допускались такие грубые нарушения, что об их достоверности говорить не приходится. Судьи зачитывали жалобу фигуранта полчаса и подытожили: «Просит приговор отменить, а производство прекратить».

Адвокат Доморацкого настаивает на том, что преступлений, как таковых, не было:

— Он уже с мая прошлого года находится в местах лишения свободы. Надеялся, что суд первой инстанции разберется… Андрей Доморацкий не получал никакого незаконного вознаграждения от Володько в 2,5 тысячи долларов. Это надо было доказать, но ни на следствии, ни в суде доказательств предоставлено не было [кроме слов бизнесмена]. Доказательства в этом деле вообще можно разделить на три части: одна носит характер предположений, другая — суд сам их "нашел", а третья — не основаны на законе.

По словам Дмитрия Горячко, по эпизоду о взятке в деле появились материалы прослушки из 2015-го — когда сотрудники ОАЦ следили за бизнесменом Володько (который якобы и передал 2,5 тысячи долларов взятки чиновнику).

— Но из их разговора никак не следует, что Володько хочет дать деньги или Доморацкий хочет получить. И считаю, еще тогда было принято правильное решение об уничтожении этих материалов прослушки. Но в 2018 году они почему-то появляются вновь. Защита пыталась выяснить, как уничтоженные материалы могут так появиться — сначала в КГБ, потом в УСК по Минску. Но суд, к сожалению, это так и не выяснил.

Защитник Доморацкого напомнил: его клиента обвиняют в том, что за взятку он помог решить вопрос с установкой летней террасы кафе. При этом в деле нет разрешений от исполкома, а есть ответ: ведомство не возражает, только если согласуют по закону в управлении архитектуры и в Минкульте (здание, в котором хотели открыть кафе, относится к историческим). Трижды исполком отказывал, а потом террасу и вовсе снесли.

— Суд пришел к выводу, что получение отрицательного ответа не свидетельствует, что деньги Доморацкому не передавались. Тогда что свидетельствует о том, что деньги не передавались? Как тогда опровергнуть обвинение? (…) Если деньги передают и получают отказ, то вывод один, по моему мнению — деньги не передавались, — отметил адвокат.

Горячко заявил, что суд первой инстанции занял обвинительный уклон. Адвокат упомянул, как судья интересовалась у Доморацкого, готов ли он возместить сумму предполагаемой взятки.

— Хотя мой подзащитный не признавал вину, о чем заявил. Но ему ответили: если возместите, то наказание не будет превышать половины максимально предусмотренного. Тогда у меня не осталось сомнений, что суд занимает обвинительный уклон. И я был вынужден заявить отвод судье, но он был отклонен. А последующий приговор только подтвердил мои догадки. (…) Нет даже запаха взятки в этом деле!

Горячко отметил, что чиновника нельзя обвинять и в незаконном получении одной премии — к назначению таких выплат Доморацкий не имеет отношения. Да и потом он вернул эти деньги, когда у самого возникли вопросы.

Затронул адвокат и обвинение в злоупотреблении властью. Изначально обвиняемого упрекали в том, что он «необоснованно сэкономил» на выплатах Главного управления потребительского рынка в адрес исполкома (на тот момент Доморацкий возглавлял это учреждение). Такая «скидка» полагалась ГУПРу за успешное выполнение показателей по рентабельности продажи услуг и безубыточность. Но обвинение считает, что тут были махинации. И деньги должны были пойти в казну города, а ГУПР потратил их на выплаты по кредиту.

— И хотя обвинитель потом отказался от ущерба по этому обвинению — а именно 3 993 536 рублей и 54 копеек (там действительно все было настолько очевидно, что защита собиралась и так заявить в суде экспертизу) — но даже после отказа формулировка о неосновательном сбережении из обвинения не ушла! Впервые в практике вижу, что организация выполняет свои обязательства и получает деньги за это, направляет их на погашение кредита, который обязана платить — и эту сумму выставляют неосновательным сбережением!

Адвокат отметил, что на объективное рассмотрение дела негативно повлиял и тот факт, что в суд так и не вызвали на допрос свидетеля Андрея Шорца — бывшего мэра города.

После этого выступил еще один адвокат (у Доморацкого их два). Сторона защиты просит суд апелляционной инстанции оправдать их подзащитного. После того как жалобы были изучены и выступили адвокаты, судья Владимир Степурко заявил:

— С учетом выступления адвокатов и необходимости проведения дополнительной проверки доводов в апелляционных жалобах судебная коллегия считает необходимым отложить рассмотрение дела до 25 октября.

Дело Доморацкого

Напомним, Андрея Доморацкого обвиняли по трем статьям. По версии следствия, он получил взятку в 2,5 тысячи долларов за помощь в благоприятном решении вопроса по размещению летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске. Доморацкого не задерживали с поличным, показания против него дал бизнесмен Василий Садовский, но во время допроса в суде отказался от своих слов. Он рассказал, что признательные показания написал под диктовку следователя, потому что хотел поскорее вернуться из СИЗО КГБ домой. Согласно обвинению, деньги передавались через знакомого Садовского, бизнесмена Дмитрия Володько.

Еще один эпизод обвинения — якобы фигурант незаконно получил премию в одну тысячу долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа. Премию, кстати, согласовал бывший мэр столицы Андрей Шорец. Доморацкий в итоге вернул премию за два месяца до задержания, как только увидел, что не сходятся показатели — и бухгалтер приняла деньги, это документально подтверждено.

Третье — злоупотребление властью. По первоначальной версии, из-за распоряжений Доморацкого бюджет города не получил 3 млн рублей (хотя позже прокурор отказался от этой части обвинения и исключил сумму). Так, в сентябре 2018-го чиновник ушел с должности замглавы города (в рамках оптимизации) и стал начальником главного управления потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома. В 2007 году в центре Минска был построен торговый центр «Столица», принадлежит он городу. Кредит на строительство брало ГУПР, гарантом по выплате являлся учредитель — исполком. Деньги с аренды торговых площадей ГУПР должен был перечислять на погашение кредита. По решению властей города, при выполнении всех прогнозных показателей ГУПР мог не перечислять в бюджет Минска 25% от полученной аренды, а направлять средства на нужды управления. Как заявлял Комитет госконтроля, ГУПР искусственно завысил показатели и «необоснованно сэкономил» те самые 25%, а значит, это ущерб бюджету города. Хотя деньги пошли на погашение кредита (поскольку тех 75% просто не хватало на платежи, а если бы ГУПР не рассчитался, то пришлось платить исполкому как гаранту по кредиту — из местного бюджета).