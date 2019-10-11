США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных 11.10.2019, 21:13

Решение принято в связи с атакой на нефтяные объекты.

Минобороны США одобрило отправку в Саудовскую Аравию дополнительного военного контингента. Об этом в пятницу, 11 октября, со ссылкой на Пентагон сообщил в Twitter журналист СNN Райан Браун, пишет «Униан».

«Всего будет отправлено три тысячи человек дополнительного контингента, эти решения подтверждены за последний месяц. Соединенные Штаты не ищут конфликта с иранским режимом, но мы будем сохранять серьезную военную силу в регионе», — процитировал он заявление военных.

Перед этим Браун рассказал, что министр обороны США Марк Эспер разрешил отправить в королевство две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло (AEW), одну систему THAAD и две ракетных батареи системы Patriot.

Ранее 11 октября стало известно, что недалеко от саудовского порта Джедда атаковали иранский нефтяной танкер. Судно загорелось, на нем произошла утечка нефти. Кто стоит за атакой, пока неизвестно.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco случился пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.