Нефтяное ярмо для Путина 3 12.10.2019, 8:13

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Треть месторождений в России — убыточны.

По данным инвентаризации российского агентства по недропользованию «Роснедра», добыча нефти на одном из трех крупнейших нефтяных месторождений России будет убыточной, передает Moscow Times (перевод — sprotyv.info).

«Роснедра» получило приказ провести инвентаризацию для правительства, сообщил заместитель генерального директора Орест Каспаров российской газете «Ведомости». Было оценено около 2700 месторождений с суммарными запасами 28,9 млрд. тонн нефти.

По словам Каспарова, исследование крупных месторождений показало, что почти 600 из них не будут экономически выгодными для разработки. На убыточные месторождения приходится 5,7 миллиарда из 17,2 миллиарда тонн нефти на крупнейших месторождениях России.

Почти три четверти убыточных месторождений расположены на российском Урале — в богатом нефтью регионе, где также находится более 60% прибыльных месторождений.

Министерство энергетики ожидает, что российская добыча нефти начнет снижаться после 2022 года. В настоящее время национальный объем добычи составляет 11,3 млн. баррелей в день.