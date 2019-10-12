Рекламных растяжек на проспекте Независимости больше не будет 12.10.2019, 17:33

Также на проспекте заменят праздничную иллюминацию.

Рекламные растяжки больше не будут вешать на проспекте Независимости. Об этом во время прямой телефонной линии рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает tut.by.

По словам Сивака, поручение по эстетизации проспекта Независимости было дано городским службам несколько месяцев назад. Очистка участка главной городской магистрали от рекламных растяжек — часть этого процесса.

— Убрали растяжки, на опорах освещения также не будет ничего лишнего, только дорожные знаки и элементы адресного ориентирования, где они необходимы, — рассказал глава столицы.

Анатолий Сивак также сообщил, что на проспекте заменят праздничную иллюминацию: традиционные гирлянды исчезнут, а вместо них появятся другие технические решения. Один из рассматриваемых вариантов — проекторы, которые будут транслировать изображения на расположенные тут здания.

Несколько дней назад, напомним, в Минске составили электронную петицию, в которой просят власти отказаться от использования рекламных растяжек на проспекте Независимости. По мнению ее авторов, растяжки портят архитектурный облик магистрали.