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Нефть из США наносит удар по России и упраздняет ОПЕК

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  • Денис Лавникевич, «Деловая столица»
  • 13.10.2019, 9:09
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Нефть из США наносит удар по России и упраздняет ОПЕК

Очень скоро мир перестанет быть прежним.

США быстро превращаются из крупнейшего в мире потребителя нефти в крупнейшего ее поставщика. Очень скоро мир перестанет быть прежним: цены на нефть снизятся до стабильных $30-40, а ОПЕК потеряет смысл существования.

Повод поговорить про нефть

На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, сообщила иранская государственная танкерная компания. По ее данным, взрывы были вызваны двумя ракетными ударами. Как отмечает иранское агентство ISNA, инцидент произошел в 60 милях (96,5 км) от города Джидда в Саудовской Аравии. В результате были повреждены два нефтяных отсека, что привело к утечке нефти в море. Никто из членов экипажа не пострадал.

По данным агентства, речь может идти о террористической атаке. После сообщений о взрывах и о ракетной атаке цена на нефть марки Brent выросла примерно на 2% и пробила отметку $60 за барр.

Напомним, что за последние несколько месяцев на Ближнем Востоке произошло сразу несколько подобных инцидентов с танкерами, и в них во всех США обвинили Иран. В частности, Штаты заподозрили Тегеран в организации двух майских взрывов на танкерах в Оманском заливе, которые шли под норвежским и панамским флагами, и ряду других происшествий.

В июле Тегеран задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. В том же месяце в Гибралтаре был задержан и впоследствии отпущен танкер, который принадлежит Ирану. США утверждают, что он незаконно перевозил сирийскую нефть.

Наконец, в середине сентября дроны и ракеты атаковали объекты нефтяной инфраструктуры Saudi Aramco - государственной нефтяной компании Саудовской Аравии, союзника США в регионе. Ответственность за нападение на себя взяли йеменские хуситы, однако Эр-Рияд и Вашингтон утверждают, что за атакой напрямую стоит Иран.

Новое качество США

Все это закономерно ведет к повышению цен на нефть в мире. А теперь следите за руками: США продолжают наращивать производство сланцевой нефти со скоростью, превышающей мировой спрос. В первых числах октября добыча нефти в Штатах вышла на новый рекорд. В среднем нефтяники качали 12,6 млн барр. в сутки - на 200 тыс. больше, чем в сентябре, и на 1,4 млн больше, чем на ту же дату год назад. Об этом сообщает Управление энергетической информации США.

Около 70% всей добычи - 8,8 млн барр. в сутки - дали семь сланцевых бассейнов, крупнейший из которых - Permian - обеспечил каждый третий извлеченный на поверхность баррель (4,4 млн в сутки). Еще 473 тыс. барр. нефти добывалось на Аляске, а остальное - на глубоководных платформах в Мексиканском заливе и мелких месторождениях в материковой части США.

Если еще год назад США были исключительно импортером нефти, то в начале нынешнего октября каждый четвертый добытый в Америке баррель уже шел на экспорт (3,4 млн в день). Объемы этого экспорта выросли на 18% за неделю и вплотную приблизились к историческому рекорду, поставленному в июне (3,7 млн барр. в день).

Покупателями американской нефти стали более 30 стран, а крупнейшим из них впервые в истории оказался Евросоюз: поставки в ЕС достигли рекордных 1,8 млн барр./день, подскочив вдвое всего за неделю. На сланцевую нефть из США пришлось 13,4% потребления в Европе, которое оценивается в 14,2 млн барр. в сутки.

И это только начало процесса, который грозит перекроить рынок "черного золота", предупреждают аналитики Citigroup: в ближайшие полтора года будут запущены трубопроводы от месторождений Permian к портам восточного побережья США, в результате на рынок хлынет поток американской нефти в объеме еще 2 млн барр. в сутки.

В августе начал работу трубопровод Epic и завершена первая нитка трубопровода Cactus II. Он будет качать нефть к техасскому порту Корпус-Кристи, где терминалы для экспорта строит один из крупнейших нефтетрейдеров мира Trafigura. К октябрю, по плану, должен быть введен в строй еще один трубопровод: Permian Express IV, а в декабре - Gray Oak. Тогда же планируется завершить строительство терминала для отгрузки нефти во Фрипорте.

По прогнозу Citi, новые мощности позволят увеличить экспорт нефти еще на 1 млн баррелей в сутки до конца текущего года и на столько же - в следующем. С поставками в 5,4 млн баррелей в сутки США к концу 2020-го догонят по экспорту нефти Россию. Решение проблемы трубопроводов даст новой толчок добыче в Permian - объемы будут расти на 1 млн баррелей в сутки каждый год, а к 2023-му выйдут на 8 млн баррелей, прогнозирует аналитик Citi Эрик Ли.

На данный момент планы США по расширению инфраструктуры рассчитаны до 2022 г.: как только трубопроводы будут достроены, сланцевая нефть, уже досаждающая в Азии традиционным ближневосточным поставщикам, в полном масштабе направится в Европу, конкурируя с поставками из России.

А теперь прекрасное: точка безубыточности для нефти Permian - $30-40 за баррель, и этот уровень продолжает снижаться. А значит, именно такая цена может стать планкой для рынка на годы вперед. Но если для Саудовской Аравии и $10 за баррель делают нефтедобычу рентабельной, то России с ее истощенными старыми и труднодоступными новыми месторождениями придется тяжело при таких ценах.

К слову, ОПЕК, "не показывая пальцем", признает скорое лидерство США на рынке нефтедобычи. Аналитики организации прогнозирует рост поставок нефти странами, не входящими в картель, в 2020 г. до 66,65 млн барр. в сутки, что на 2,25 млн барр. в сутки больше ожидаемых по итогам 2019 г. поставок. Об этом говорится в ежемесячном докладе организации.

По итогам 2019 г. поставки нефти стран, не входящих в ОПЕК, составят 64,4 млн барр. в сутки, говорится в докладе. Таким образом, организация ожидает роста поставок нефти независимыми производителями в 2019 г. на 1,99 млн барр. по сравнению с показателем прошлого года. Согласно докладу объем поставок нефти странами вне ОПЕК в 2018 г. составил 62,41 млн барр./сутки.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) создавалась в совершенно других условиях, когда мир был разделен на две части: производителей нефти (в основном небогатые страны Третьего мира или соцлагеря) и потребителей нефти (США/Канада, Европа, Япония, позднее - Китай). В такой ситуации нефтедобытчикам действительно был смысл действовать в рамках картеля - так было проще удерживать цену на "черное золото" от манипулятивного снижения, да и вообще проводить скоординированную политику, в том числе и в вопросах, не касающихся нефтяного рынка.

С тех пор много поменялось. Одни нефтяные страны сами сказочно разбогатели (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар), другие - опустились "ниже плинтуса" (Венесуэла, Нигерия). Потребители нефти тоже различаются: Китай просто нуждается в нефти, ЕС нуждается, но быстро переходит на возобновляемые источники энергии, США же сами старались обеспечить себя нефтью, но потом с удивлением обнаружили, что развитие сланцевых технологий позволит им не только себя обеспечить, но еще и полпланеты.

В такой ситуации - когда исчезает четкое разделение между потребителями и производителями нефти - исчезает и сам смысл существования такого картеля, как ОПЕК. Зачем он, если крупнейший потребитель нефти одновременно стал ее поставщиком, причем откровенно демпингует?

Если в ближайшие пару лет мы убедимся, что ситуация будет развиваться именно так, как описано выше, это будет значить две вещи. Первая: РФ будет в экономическом плане чувствовать себя все хуже - вплоть до коллапса и распада. Это, конечно, само по себе опасно для всех ее соседей, но, по крайней мере, у соседей по карте не будет много денег на милитаризм.

А вот Украине только на пользу пойдет значительное и долговременное снижение цен на нефть. Для экономики нашей страны это станет большим облегчением - хотя, конечно, развитие и внедрение ВИЭ значительно затормозится.

Денис Лавникевич, «Деловая столица»


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