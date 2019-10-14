Чудные дела творятся в России Телеграмм-канал «Серпом По»

14.10.2019, 11:23

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Иллюстрационное фото

Что ни губернатор, то – вор.

Не успел в отставку уйти, давай деру за границу. Если, конечно, сенаторское или еще какое кресло под зад ему не подставят.

Завели дельце на экс-губернатора Челябинской области Дубровского. Хватились (поздновато: речь о воровстве шла, когда он еще во власти был), а его и след простыл. То ли в Швейцарии. То ли в Британии. Видимо, осваивает 20 млрд, которые, якобы, у государства умыкнул.

А ведь органы-то еще и его предшественника – Юревича не поймали. Он-то уж не первый год в бегах и тоже, вроде, казну нагрел.

В Кремле уже новую партию губернаторов готовят то ли просто навылет, то ли сразу на посадку. Например, иркутского губернатора Левченко. А сами с отставниками разобраться не могут.

Это вам не бедных оппозиционеров ловить. Лондон – не Минск. С Темзы да с миллиардами выдачи нет.

Телеграмм-канал «Серпом По»