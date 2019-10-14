Израильская защита позволит «Абрамсам» сбивать ракеты 1 14.10.2019, 11:29

1,224

Это обезопасит американские танки от ракет потенциальных противников — России и Китая.

Танки M1 Abrams армии США получат системы противоракетной обороны израильского производства. Так они смогут обезопасить себя от ракет потенциальных противников — таких как Россия и Китай. Об этом сообщает military.com.

Американская компания Leonardo DRS, Inc. и израильская Rafael Advanced Defense Systems Ltd. объявили, что первые системы активной защиты Trophy будут поставлены на вооружение. Военные США уже два года ищут способы защитить свои танки от ракетных угроз — всего планируется оснастить активной защитой четыре бригады M1 Abrams.

Первый контракт на поставку Trophy был заключен в июне 2018 года на сумму в 193 миллиона долларов. В январе нынешнего года американская и израильская компании получили заказ на дополнительные системы активной защиты для армии и Корпуса морской пехоты США на 79,6 миллиона долларов.

По словам генерального директора Leonardo DRS Уильяма Линна, новая защита была успешно испытана уже 4000 раз — удалось не допустить ни повреждения техники, ни травм экипажа. В результате установки Trophy на «Абрамсы» эти танки получат необходимый в бою уровень защищенности против практически любых угроз.