Видеофакт: Саудовский оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты 5 14.10.2019, 22:11

Проблемы с исполнением российского гимна у иностранцев возникли не в первый раз.

В королевском дворце в Эр-Рияде оркестр исполнил гимн России в честь прибытия российского президента Владимира Путина, однако музыканты не попали в ноты. Видео с места событий «РИА Новости» опубликовали на странице в Twitter, которую ведут журналисты кремлевского пула агентства.

14 октября Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом впервые с 2007 года. Он встретился с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, которому подарил камчатского кречета. Наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду президент России подарил фигурку из бивня мамонта.

Кстати, по данным СМИ, проблемы с исполнением российского национального гимна у иностранцев возникли не в первый раз. В 2015 году на встрече Путина с египетским коллегой Абдулой-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире музыканты тоже фальшивили.