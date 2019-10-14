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Уроженец Ганцевичей стал польским сенатором

  • 14.10.2019, 22:35
Уроженец Ганцевичей стал польским сенатором
Вадим Тышкевич

Ранее Вадима Тышкевича пять раз избирали мэром польского города Нова-Суль.

Уроженец Беларуси Вадим Тышкевич избран в Сенат Польши, передает «Радыё Свабода».

Он баллотировался как независимый кандидат.

Тышкевич родился в Ганцевичах, но в 7-летнем возрасте вместе с родителями переехал в Польшу, в город Нова-Суль неподалеку от немецкой границы, в Любусском воеводстве. После окончания школы поступил на факультет точной механики Варшавской Политехники. В 1986 году Тышкевич создал свою компьютерную фирму и до 2002 года был успешным бизнесменом.


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