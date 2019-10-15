закрыть
15 октября 2019, вторник, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Брежневизм

2
  • Александр Хоц
  • 15.10.2019, 9:58
  • 2,622
Брежневизм
Александр Хоц
Фото: facebook.com

Лучший «лайфхак», который знает история, это утилизация империй.

Можно ли представить себе термин "брежневизм" в устах пропагандистов брежневской эпохи? До такой убогой лести не могли додуматься даже коллеги Суслова по идеологическому отделу ЦК КПСС.

Марксизм (как к нему ни относись) задавал определенную научно-историческую планку, не увязывая социальную формацию с именем текущего правителя. И хотя "святая троица" (череда бородатых старцев) маячила на каждом советском углу, - никому не приходило в голову говорить о "брежневизме" вместо "развитого социализма". Советский авторитаризм пытался выглядеть "научно", "исторично" и попросту прилично.

Но Сурков - далеко не Суслов. Труба пониже и дым пожиже. Поэтому вместо "лично дорогого Леонида Ильича" он втюхивает обществу столетнюю эпоху "путинизма". В предыдущем "кратком курсе" автор обещал "глубинному народу" эпохальную модель путинской России, которая, по мысли идеолога, переживет не только основоположника, но и нас с вами.

В сравнении с "совком" - деградация налицо. "Путинизму" нечего предложить обществу в качестве исторического концепта - кроме личных качеств "вождя". Тем самым подтверждая ожидание, что персоналистский режим рухнет (как обычно) с уходом персоны.

Но кроме банальной лести из уст "проблемного" чиновника, провалившего проект "новороссии" и озабоченного местом в иерархии, - есть еще и жалкая попытка поиграть словами.

Сурков - манипулятор, желающий вернуть влияние на молодежь. Поэтому реклейминги, "лайфхаки" и прочие "фишки" - его инструментарий. Репрессируя молодежь и вешая на людей дикие сроки, кремль в то же время судорожно ищет общий язык с новым поколением. Прежде всего, в сфере имитаций лексики и стиля, поскольку по сути режим не имеет картины будущего.

Отсюда - "молодежная" Собчак на фиктивных "выборах", - как и продвинутый сленг в речах Суркова. Но заболтать "продвинутым" западным спичем родную гниль и вонь путинской системы - нереальная задача.

Остается выдавать черное за белое. В советские годы не было слова реклейминг, хотя прием известен. Его-то Сурков и использует, пытаясь избавить "путинизм" от устойчиво-презрительного смысла, который сложился сегодня.

Не в силах изменить прилипший негатив, идеологи-сурковы тянут "путинизм" в официальное пространство, пытаясь наделить свойствами научной респектабельности. (В качестве пробного шара?).

Песков пока не заикается, но на сурковском сайте "Актуальные комментарии" термин уже вывешен.

"Да, скифы мы, да азиаты мы.." - сказано задолго до Суркова. Попытка обернуться к миру "своею рожей", выдавая примитивный и банальный авторитаризм - за эффективную модель исторического бытия, не имеет шансов на успех.

Манипуляторы систему не спасут. Потому что лучший "лайфхак", который знает История - это утилизация империй.

Александр Хоц, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов