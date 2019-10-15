Брежневизм 2 Александр Хоц

15.10.2019, 9:58

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Александр Хоц

Фото: facebook.com

Лучший «лайфхак», который знает история, это утилизация империй.

Можно ли представить себе термин "брежневизм" в устах пропагандистов брежневской эпохи? До такой убогой лести не могли додуматься даже коллеги Суслова по идеологическому отделу ЦК КПСС.

Марксизм (как к нему ни относись) задавал определенную научно-историческую планку, не увязывая социальную формацию с именем текущего правителя. И хотя "святая троица" (череда бородатых старцев) маячила на каждом советском углу, - никому не приходило в голову говорить о "брежневизме" вместо "развитого социализма". Советский авторитаризм пытался выглядеть "научно", "исторично" и попросту прилично.

Но Сурков - далеко не Суслов. Труба пониже и дым пожиже. Поэтому вместо "лично дорогого Леонида Ильича" он втюхивает обществу столетнюю эпоху "путинизма". В предыдущем "кратком курсе" автор обещал "глубинному народу" эпохальную модель путинской России, которая, по мысли идеолога, переживет не только основоположника, но и нас с вами.

В сравнении с "совком" - деградация налицо. "Путинизму" нечего предложить обществу в качестве исторического концепта - кроме личных качеств "вождя". Тем самым подтверждая ожидание, что персоналистский режим рухнет (как обычно) с уходом персоны.

Но кроме банальной лести из уст "проблемного" чиновника, провалившего проект "новороссии" и озабоченного местом в иерархии, - есть еще и жалкая попытка поиграть словами.

Сурков - манипулятор, желающий вернуть влияние на молодежь. Поэтому реклейминги, "лайфхаки" и прочие "фишки" - его инструментарий. Репрессируя молодежь и вешая на людей дикие сроки, кремль в то же время судорожно ищет общий язык с новым поколением. Прежде всего, в сфере имитаций лексики и стиля, поскольку по сути режим не имеет картины будущего.

Отсюда - "молодежная" Собчак на фиктивных "выборах", - как и продвинутый сленг в речах Суркова. Но заболтать "продвинутым" западным спичем родную гниль и вонь путинской системы - нереальная задача.

Остается выдавать черное за белое. В советские годы не было слова реклейминг, хотя прием известен. Его-то Сурков и использует, пытаясь избавить "путинизм" от устойчиво-презрительного смысла, который сложился сегодня.

Не в силах изменить прилипший негатив, идеологи-сурковы тянут "путинизм" в официальное пространство, пытаясь наделить свойствами научной респектабельности. (В качестве пробного шара?).

Песков пока не заикается, но на сурковском сайте "Актуальные комментарии" термин уже вывешен.

"Да, скифы мы, да азиаты мы.." - сказано задолго до Суркова. Попытка обернуться к миру "своею рожей", выдавая примитивный и банальный авторитаризм - за эффективную модель исторического бытия, не имеет шансов на успех.

Манипуляторы систему не спасут. Потому что лучший "лайфхак", который знает История - это утилизация империй.

Александр Хоц, «Фейсбук»