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Эксперты назвали самые полезные осенние ягоды

  • 15.10.2019, 13:54
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Эксперты назвали самые полезные осенние ягоды

Они помогают насыщать организм важными витаминами и микроэлементами.

Эксперты рассказали о самых полезных осенних ягодах, которые необходимо включить в свой рацион в этом сезоне. Они помогают насыщать организм важными витаминами и микроэлементами, важными для сохранения здоровья, пишет orthodox.od.ua.

Калина может похвастаться антипростудным эффектом, являясь отличным средством профилактики при гриппе. Это достигается за счет содержания витаминов C, H и P, а еще ягода помогает противостоять симптомам недуга. Боярышник обычно служит сырьем для варенья или джема, но он полезен и в своем привычном виде, помогая нормализовать сон, избавиться от аритмии и стимулировать работу пищеварительной системы. Облепиха содержит витамины C, E, A, K, а также группы B. Кроме того, в ягоде можно найти фолиевую кислоту, магний, марганец и т.д. Очень полезен осенью шиповник, поскольку защищает от простудных заболеваний.

Черноплодная рябина богата витамином C, она эффективна как профилактика при ОРВИ, а еще положительно влияет на активность щитовидки. Схожим эффектом отличается бузина, помогающая укрепить иммунитет, пока костяника имеет жаропонижающие свойства.


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