Кто виноват, если во время капремонта затопило квартиру? 15.10.2019, 16:40

Мнение юриста.

«С кого спрашивать, если во время капитального ремонта в доме затопило квартиру?» — интересуется житель Борисова.

На вопрос ex-press.by отвечает юрист Олег Мацкевич:

— Если затопление квартиры произошло во время проведения капитального ремонта дома, то вина в этом, несомненно, лежит на исполнителе, с которым у потребителя заключен договор.

Согласно Закону «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» исполнителем является «юридическое лицо, его филиал, представительство, иное обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения юридического лица, или индивидуальный предприниматель, оказывающие потребителям жилищно-коммунальные услуги на основе договора». Чаще всего исполнителем являются ЖЭУ, ЖЭС и другие организации системы жилищно-коммунального хозяйства.

Первое, что необходимо сделать, — вызвать представителей исполнителя либо аварийно-диспетчерской службы для устранения причин аварии и составления акта обследования с дефектным актом. В акте обследования фиксируются причины затопления и виновные в этом, а также поврежденное имущество. В дефектном акте указываются виды и объемы ремонтно-восстановительных работ, материалов для их проведения.

Залитие квартиры по вине исполнителя в соответствии с нормами Закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» можно отнести к недостаткам услуг. Недостатки оказанной жилищно-коммунальной услуги должны быть устранены исполнителем в максимально короткий срок, технологически необходимый для устранения недостатков жилищно-коммунальной услуги, но не превышающий месяца со дня предъявления соответствующего требования, если иной срок не установлен соглашением сторон.

Потребитель также вправе требовать от исполнителя компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя жилищно-коммунальных услуг, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом.