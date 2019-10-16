«Может, сразу в инквизицию?»: как ГАИ перестаралась на парковке для чиновников 4 16.10.2019, 8:20

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Архивное фото politring.com

Чем простые люди отличаются от «слуг народа»?

Эта история началась еще в июне 2019 года, когда Татьяна припарковала свой автомобиль в самом сердце столицы - на автостоянке возле Минского городского исполнительного комитета со стороны ул. Ленинградской, пишет Автобизнес.

Запрещающих остановку и стоянку знаков там не было, поэтому, как казалось Татьяне, она имела законное право оставить здесь свое авто. Вот фото с места событий:

Табличка, предупреждающая о том, что парковаться тут можно только автомобилям Мингорисполкома, Татьяну не смутила. Да и в принципе чем простые люди хуже мужей государственных?

Закончив свои дела, Татьяна вернулась к машине, но увидела лишь одиноко стоявшего инспектора ГАИ.

Как все поняли, по решению Госавтоинспекции автомобиль со стоянки был подвергнут своеобразной автомобильной экзекуции - принудительной эвакуации.

Статья 8.10. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения.

Факт эвакуации Татьяну возмутил, поскольку запрета на стоянку в этом месте не было, а нарушить, следуя логике, можно только то, что запрещено. А как иначе?

Разберемся со знаками, установленными на данной автостоянке для "слуг народа".

Итак, знак 5.15 "Место стоянки" обозначает специальную площадку, которая отведена для стоянки транспортных средств. Ниже под знаком - табличка, разъясняющая способ постановки на стоянку. Еще ниже - табличка "Для службовага а/транспарту Мiнскага гарвыканкама".

Согласно ПДД знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие других дорожных знаков. Получается, оговорка "Для служебного транспорта…" в данном случае ограничивала действие знака "Место стоянки". Такой аргумент стал решающим при принятии инспектором ГАИ решения об эвакуации.

На Татьяну был составлен протокол о нарушении п.139 ПДД, за что предусмотрена ответственность по ст.18.22 КоАП.

139. Транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии - при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения.

Тут важно не перепутать с п.143.1 ПДД, предусматривающим запрет на парковку в зоне действия запрещающих знаков "Парковка и стоянка запрещена", хотя статья КоАП за нарушение этих пунктов остается неизменной.

Статья 18.22. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения

1. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения - влекут предупреждение или наложение штрафа в размере одной базовой величины.

Однако по данному поводу есть и другие мнения. Многие, в том числе и Татьяна, убеждены, что та комбинация знаков, которая установлена на стоянке Мингорисполкома, не является запрещающей. Что-либо запретить по ПДД можно только в сочетании с запрещающим стоянку знаком.

Например, возле Прокуратуры Октябрьского района Минска установлен дополнительный знак именно в комбинации с запрещающим.

Но вся суть в том, что и одно, и другое соответствует ПДД. В случае со стоянкой Мингорисполкома табличка устанавливает условия использования знака "Место стоянки" определенной категорией транспорта, а возле здания прокуратуры табличка тоже определяет условия использования запрещающего знака "Въезд запрещен" для определенной категории автомобилей. Поэтому ответ на запрос Татьяны в Прокуратуру Октябрьского района Минска пришел такой:

"На ул. Ленинградской, 4, в г. Минске установлена группа дорожных знаков 5.15 "Место стоянки" с табличкой дополнительной информации "Для служебного автотранспорта Мингорисполкома", что не противоречит действующему законодательству. В силу требований п.139 ПДД транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки. Таким образом вами осуществлена парковка с нарушением требований дополнительного знака с учетом таблички. Оснований для принесения протеста на постановление ОГАИ УВД Октябрьского района г. Минска не имеется".

В тексте есть неточность, ведь знаки дополнительной информации - это и есть таблички, но суть понятна: требования ПДД водителем нарушены. И с этим не согласиться сложно, по факту так и есть.

Теперь остается вопрос, насколько законно была произведена принудительная эвакуация транспортного средства. Да, закон предусматривает принудительную эвакуацию при нарушении ст.18.22 КоАП, только здесь есть одно но.

Из ст.8.10 ПИКоАП "Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства":

…При совершении водителем административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4 статьи 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в результате которого создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, работники Государственной автомобильной инспекции вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств на охраняемую стоянку, если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него.

По данной норме сам факт нарушения не означает автоматического применения принудительной эвакуации. Обязательным условием закон постановляет создание препятствия для дорожного движения или угрозу безопасности граждан.

Это очень важное обстоятельство, ведь в нашем рассматриваемом случае никакого препятствия создано не было. Да и не могло его быть в принципе, поскольку автомобиль был припаркован все же на автомобильной стоянке, пусть даже и на "чиновничьей".

Именно к такому мнению и пришла Прокуратура Октябрьского района Минска.

Таким образом, все, что должен был сделать инспектор ГАИ в случае обнаружения автомобиля Татьяны на автостоянке Мингорисполкома, - это составить протокол или постановление при ее согласии с нарушением.

Выходит, действия инспектора неправомерны, а Татьяна имеет право возместить затраты, связанные с эвакуацией.

Закон Республики Беларусь "Об органах внутренних дел"

Статья 34. Ответственность сотрудников органов внутренних дел. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов внутренних дел (их сотрудников)

За злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, совершение иных преступлений или административных правонарушений сотрудники органов внутренних дел несут ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.

Вред, причиненный гражданину или организации в результате незаконных действий (бездействия) органов внутренних дел (их сотрудников), подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

При нарушении сотрудником органов внутренних дел прав и законных интересов граждан или организаций, если его действия (бездействие) признаны в установленном порядке незаконными, соответствующий орган внутренних дел обязан принять меры к их восстановлению и по требованию гражданина или организации публично принести извинения.

Из ответа прокуратуры :

"… В связи с этим прокуратурой района начальнику УВД района направлено информационное письмо с требованием о восстановлении ваших нарушенных прав, а также привлечения виновных к ответственности".

Смущает, конечно, название направленного в милицию документа - "информационное письмо", а не "предписание" в рамках прокурорского надзора за деятельностью ОВД, которое обязательно для выполнения. Но ведь в тексте слово "требование" все же есть, и мы надеемся, что к этому слову правоохранители отнесутся с должным вниманием. А главное - учтут это в своей дальнейшей деятельности.