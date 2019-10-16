Оппозиция не дала главе Гонконга произнести речь в парламенте 16.10.2019, 10:31

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У Керри Лэм потребовали ответить по пяти требованиям протестующих.

Глава Гонконга Кэрри Лэм была вынуждена прервать ежегодное обращение к законодательному собранию из-за того, что члены оппозиционных фракций начали кричать и перебивать ее. После этого в администрации Лэм решили, что обращение покажут по телевидению, в записи, сообщает ВВС.

Ежегодное обращение Лэм, третье в ее карьере, прервали шестеро оппозиционных депутатов. Они требовали от главы города высказаться по пяти требованиям протестующих.

Эти требования - полный отзыв законопроекта об экстрадиции в Китай, освобождение всех задержанных оппозиционеров и юридическая переквалификация протестов, которые правительство считает массовыми беспорядками.

Также оппозиция требует независимого расследования поведения полиции и реформы избирательной системы.

Когда Лэм начала говорить, за ее спиной появился слоган "Пять требований, не меньше" - оппозиционные законодатели спроецировали его на стену. Нескольких депутатов вывели из зала, но когда Лэм попыталась начать снова, ее вновь начали перебивать.

Лэм была вынуждена прервать выступление и выйти из зала, несколько депутатов преследовали ее до дверей.

Democrats chase after Chief Executive Carrie Lam as she walked out of the legislature chamber. Lam tried to read out her policy address, but was interrupted twice.



As of 11:30am, the meeting has been adjourned by LegCo President Andrew Leung. #China #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/qokJTv9Us4 — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) October 16, 2019

В среду парламент собрался впервые после того, как в июле протестующие взяли его штурмом.

Ожидается, что в этом обращении Керри Лэм наконец формально отзовет законопроект об экстрадиции обвиняемых в материковый Китай. Этот документ стал поводом для начала массовых протестов.

Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Каждые выходные на улицы выходят тысячи человек. 1 октября полицейские впервые применили против демонстрантов боевое оружие.

Законопроект об экстрадиции обвиняемых в престулпениях в Китай многие жители Гонконга восприняли как попытку Пекина ограничить автономию региона. Позже к требованию демонстрантов отозвать законопроект добавилось еще четыре.