Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь 1 16.10.2019, 12:14

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Антициклон имеет сильное влияние на организм.

Погоду на территории Беларуси 16 октября будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщает «Брестская газета».

Антициклон в большей степени влияет на аллергиков, астматиков или людей, страдающих повышенным артериальным давлением. В организме он проявляется головными и сердечными болями, снижением работоспособности, недомоганием и общей слабостью.