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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

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  • 16.10.2019, 12:14
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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

Антициклон имеет сильное влияние на организм.

Погоду на территории Беларуси 16 октября будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщает «Брестская газета».

Антициклон в большей степени влияет на аллергиков, астматиков или людей, страдающих повышенным артериальным давлением. В организме он проявляется головными и сердечными болями, снижением работоспособности, недомоганием и общей слабостью.


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