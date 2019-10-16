Германия поменяла налоговую систему для защиты климата 1 16.10.2019, 12:42

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Поездки на поездах должны стать дешевле.

Правительство Германии в среду, 16 октября, утвердило налоговые изменения в рамках мер, призванных уменьшить эмиссию парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление на планете. Нововведения, предложенные министерством финансов, предполагают, что поездки на поездах должны стать дешевле, а полеты на самолетах - дороже, сообщает dw.com.

Так, НДС на железнодорожные билеты с 2020 года снизится с 19 до 7 процентов. При этом налог на воздушное сообщение расстоянием до 2500 километров с апреля вырастет до 13,03 евро. На рейсах протяженностью до 6000 километров он увеличится до 33,01 евро, а на более дальних полетах - до 59,43 евро. Ожидается, что эти меры принесут в бюджет дополнительные 740 млн евро, существенно перекрыв недополученные 500 млн от предполагаемого удешевления поездок на поездах.

Налоговый вычет за энергетическую эффективность зданий

Предложения министерства финансов касаются и строительной сферы. В частности, с 2020 года можно будет возместить 20 процентов затрат на переоборудование зданий с целью повышения их энергоэффективности. Этот налоговый вычет будет распределен на три года, а затраты не должны превышать 200 тысяч евро.

Кроме того, с 2021 года власти намерены установить налог в 10 евро на тонну выбросов углекислого газа в транспортной и строительной сферах. До 2025 года сумма вырастет до 35 евро. Основные пункты согласованного властями климатического пакета включают также создание национальной системы торговли эмиссионными квотами в этих сферах.