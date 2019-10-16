Рада приняла закон Зеленского о перезагрузке Верховного Суда Украины 16.10.2019, 13:35

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За законопроект во втором чтении проголосовали 236 депутатов.

Верховная Рада приняла 16 октября во втором чтении и в целом законопроект №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судебного самоуправления", передает gordonua.com.

За закон, предполагающий перезагрузку Верховного Суда Украины, проголосовали 236 народных депутатов.

Согласно закону, в случае его подписания президeнтом Украины Владимиром Зеленским, состав Верховного Суда будет сокращен с 200 до 100 судей. Также вносятся изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). ВККС станет коллегиальным органом. Предлагается сократить количество членов ВККС с 16 до 12.

Депутаты два дня рассматривали поправки, поданные ко второму чтению законопроекта, в первом чтении документ приняли 12 сентября.

Перед сегодняшним голосованием нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что документ не отвечает европейским нормам.

Зеленский внес в Раду законопроект №1008 29 августа. Посольства ЕС и Канады раскритиковали предложения украинского президента.

Дипломаты, в частности, критически оценили намерение сократить количество судей Верховного Суда и люстрировать представителей судебной ветви власти, которые занимали должности в период президентства Петра Порошенко.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила об обеспокоенности в связи с возможными последствиями для независимости судебной системы Украины.