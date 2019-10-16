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Серьезная авария в Витебске: микроавтобус вылетел на тротуар, грузовик опрокинулся

  • 16.10.2019, 16:04
Серьезная авария в Витебске: микроавтобус вылетел на тротуар, грузовик опрокинулся

Затор образовался очень серьезный.

Читатель Максим сообщил «Онлайнеру» о серьезной аварии, которая произошла сегодня днем в Витебске. На проспекте Черняховского микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Микроавтобус отбросило за пределы проезжей части, на тротуар, а грузовик опрокинулся на бок, перекрыв проезжую часть и трамвайные пути.

— Что произошло — я точно не знаю. Дело в том, что здесь ровный участок дороги, даже пробок никогда нет. А сейчас какой-то караул. Могу разве что предположить, что «Газель» выехала под этот грузовик из дворов. Ну либо кто-то на встречной полосе оказался, — рассказал наш читатель.

К месту аварии прибыли экипажи ГАИ и подразделения спасателей. Максим рассказал, что видел две машины скорой помощи, двигавшиеся туда же с включенными проблесковыми маячками.

— Затор образовался очень серьезный, трамваи стоят, троллейбусы стоят: грузовик перекрыл полностью полосы движения и трамвайные пути в направлении проспекта Строителей, дорога свободна только для движения в обратную сторону, — добавил читатель.


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