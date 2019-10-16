Бунтующие народы имеют лучшую судьбу, чем послушные 1 Александр Пасхавер

16.10.2019, 22:03

Александр Пасхавер

Бунт — это характеристика здоровья народа.

У меня было свое определенное отношение к Украине до того момента, как состоялся первый майдан. После того, как это случилось, отношение к стране резко улучшилось, повысилось уважение. Я был бы очень огорчен, если бы кто-то, кто знает будущее, сказал мне: больше украинцы не станут выходить на майданы. Как бы там ни было, я этого не чувствую.

Не вижу причины, по которой народ должен отказаться от этой своей привычки, если он чем-то недоволен. Это ведь замечательное свойство украинцев — бунтовать. Подобное я знаю еще за французами, и это их возвышает. Бунтующие народы несомненно имеют лучшую судьбу, чем послушные.

Политикам, которые в силу своей профессии не самые моральные люди, страшилки в виде майданов абсолютно необходимы. Живой народ знает свое дело и постоянно страшит политиков — так выглядят хорошие отношения между ними. Конечно, если бы политики были идеальны, и точно отражали ощущения и желания большинства, то не было бы ни бунтов, ни майданов. Но это какая-то фантазия, очень далека от реальности. Поэтому майданы необходимы. И, несомненно, произойдут в Украине еще не раз.

Но майдан — не лекарство. Это народный инструмент приведения элиты к нормальному состоянию, ее воспитание. Поэтому, повторюсь, бунтующие народы и более сильные, чем мирные. Бунт — это характеристика здоровья народа.

Прямо сейчас, как по мне, у нас нет сильных причин бунтовать. Но недовольство в народе присутствует всегда. Поэтому, если элита не будет следить за настроениями, то получит именно то, что мы называем бунтом, майданом. Как правило, она хорошо помнит такие восстания, научена ими. А потому они и случаются нечасто.

Нечасто, но всегда успешно. Ведь даже если ничего не случается, они хорошо запоминаются элитами, которые корректируют свою политику. И чем легче народ выходит на бунт, чем сильнее бунтует — тем осторожнее элиты. Что является очень важным для правильного управления.

Александр Пасхавер, «Новое время»