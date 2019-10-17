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NASA показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс

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  • 17.10.2019, 10:18
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NASA показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
Фото: NASA

Оба скафандра используют во время лунной мисси «Артемида» 2024 года.

Национальное аэрокосмическое агентство США представило прототипы новых скафандров, которые будут использовать астронавты для полетов на Луну или Марс. В новую космическую «коллекцию» вошли два типа снаряжений: OCSS (Orion Crew Survival System) космонавты будут носить во время полета, а xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) — на лунной и марсианской поверхности, пишет журнал «Нож».

20191015 Artemis Generation Spacesuit Event

Скафандр OCSS выполнен из легкого оранжевого материала, который меньше сковывает движения. Он защищен от радиационного и температурного воздействия, а также оснащен специальной застежкой, благодаря которой космонавты могут быстрее надевать и снимать снаряжение. Носить OCSS могут как мужчины, так и женщины: его будут выпускать в одном размере.

xEMU не такой универсальный — его будут изготавливать индивидуально для каждого астронавта. Скафандр пригоден для работы при температурах от минус 121 до плюс 121 градуса Цельсия. В нем, в отличие от прошлого поколения лунных скафандров, удобнее поворачиваться и нагибаться.

Оба скафандра используют во время лунной мисси «Артемида» 2024 года. Планируется, что в ее составе на поверхность спутника впервые ступит женщина.


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