NASA показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс

NASA показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс1
- 17.10.2019, 10:18
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Оба скафандра используют во время лунной мисси «Артемида» 2024 года.
Национальное аэрокосмическое агентство США представило прототипы новых скафандров, которые будут использовать астронавты для полетов на Луну или Марс. В новую космическую «коллекцию» вошли два типа снаряжений: OCSS (Orion Crew Survival System) космонавты будут носить во время полета, а xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) — на лунной и марсианской поверхности, пишет журнал «Нож».
Check out images from today's event showcasing prototypes of @NASA's 2 newest spacesuits designed for Moon to Mars exploration: 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole! #Artemis More 📸 - https://t.co/MzGt9V5K23 pic.twitter.com/VuZwJ8VBKQ— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) October 15, 2019
Скафандр OCSS выполнен из легкого оранжевого материала, который меньше сковывает движения. Он защищен от радиационного и температурного воздействия, а также оснащен специальной застежкой, благодаря которой космонавты могут быстрее надевать и снимать снаряжение. Носить OCSS могут как мужчины, так и женщины: его будут выпускать в одном размере.
xEMU не такой универсальный — его будут изготавливать индивидуально для каждого астронавта. Скафандр пригоден для работы при температурах от минус 121 до плюс 121 градуса Цельсия. В нем, в отличие от прошлого поколения лунных скафандров, удобнее поворачиваться и нагибаться.
Оба скафандра используют во время лунной мисси «Артемида» 2024 года. Планируется, что в ее составе на поверхность спутника впервые ступит женщина.