Проценты белорусов по валютным вкладам устремились к нулю 8 17.10.2019, 10:25

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Рубль ждет неминуемая девальвация?

В некоторых европейских странах ставки по депозитам в евро для населения и предприятий уже стали отрицательными, а в России банки отказываются открывать вклады в евро. Такая же перспектива грозит и вкладам в долларах. И в Беларуси ставки стремительно падают, угрожая обнулиться уже в 2020 году, пишет Владимир Тарасов в статье на сайте «Белрынок».

Так, в сентябре текущего года средняя ставка по новым депозитам физических лиц в иностранной валюте на срок до 1 года в белорусских банках составила 0,59% годовых против 0,72% в августе. По долгосрочным вкладам ставка оказалась выше: 1,72% против 1,96% в августе.

Такое снижение должно привести к уменьшению процентов по кредитам, однако для населения радости от этого мало, так как банки не имеют права предоставлять валютные кредиты физическим лицам. А средняя ставка предприятиям по таким кредитам на срок до 1 года увеличилась в сентябре до 4,66% годовых с 4,47% в августе, тогда как по долгосрочным кредитам она снизилась до 5,05% с 5,4%.

Снижение ставок – защита от рецессии

Уменьшение процентов по депозитам соответствует мировой тенденции. Европейский Центробанк держит ставку, по которой он предоставляет банкам средства, на нулевом уровне, а ставка, по которой он принимает средства на депозиты составляет в настоящее время минус 0,5% годовых. Это сделано для стимулирования банков кредитовать экономику. В результате в некоторых регионах и странах банки ввели отрицательные ставки по депозитам в евро. Подобная картина сложилась в ЕС, Дании, Швеции и Швейцарии.

Федеральная резервная система США пока держит ставки по своим ресурсам в положительной области, но в случае падения экономики она вполне может последовать примеру ЕЦБ.

И без США сумма долговых активов, торгующихся с отрицательной доходностью, в настоящее время по некоторым оценкам превысила 17 трлн. долларов, в связи с чем в Банке международных расчетов заявили, что «нас очень беспокоит, что прежде немыслимое теперь становится обыденностью». В квартальном обзоре Банка отмечено, что даже некоторые домохозяйства получили возможность занимать под отрицательные проценты. Из-за падения ставок ниже нулевого уровня, по мнению экспертов банка, у центробанков ведущих мировых держав может не оказаться нужных инструментов, чтобы противостоять замедлению мировой экономики. Это и является причиной беспокойства.

Банкам евро не нужны

Но владельцев сбережений беспокоит не борьба с замедлением экономики, а то, что они лишаются надежного и простого способа сбережений в виде банковских депозитов. Эта проблема уже обострилась в России. 24 сентября глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что коммерческие банки обратились к ЦБ с предложением разрешить введение депозитов с отрицательной ставкой. Банки, которые аккумулируют средства в евро, сталкиваются с проблемой их размещения за рубежом, если на них нет спроса на внутреннем рынке.

Правда, российские банки уже научились обходить запрет на открытие депозитов с отрицательной доходностью. В частности, банк «Авангард» переводит депозиты в евро на текущие счета, за ведение которых взимает комиссию. В Ситибанке владельцы вкладов на сумму свыше 100 тыс. евро уплачивают банку комиссию в размере 0,4%. А Банк ВТБ 8 октября 2019 года сообщил, что больше не принимает вклады в евро.

Банк ВТБ (Беларусь), который является дочерней структурой российского банка, вклады в евро принимает, но доходность по ним установил на чисто символическом уровне – 0,01% годовых. В то же время, по долларовым отзывным депозитам он удерживает ставку на уровне 2,9%.

Намного привлекательнее выглядят вклады Беларусбанка. Он принимает европейскую валюту под 0,14-1,55% годовых. При этом проценты у него привязаны к базовой ставке Европейского центрального банка, которая с 10 марта 2016 года составляет 0%.

По долларовым депозитам в Беларусбанке доходность выше и доходит до 1,75% годовых. А максимальная доходность по вкладам в российских рублях равна 7,5%. Проценты по вкладам в долларах привязаны к ключевой ставке Федеральной резервной системы США, которая с 19 сентября 2019 года равна 2% годовых.

Столь большая разница между процентами по вкладам в евро у разных банков указывает на наличие или отсутствие у них потребности в кредитовании в европейской валюте. У Беларусбанка она, похоже, еще имеется, тогда как у Банка ВТБ (Беларусь) – нет.

Рецессия и нулевые ставки почти неизбежны

Валюты в мире, что евро, что долларов, становится слишком много, и ее избыток наблюдается даже в Беларуси. Вслед за процентами по вкладам в евро неизбежно будут снижаться проценты и по долларовым депозитам, так как ФРС США придется снизить свои ставки в целях предотвращения рецессии. Правда, когда она наступит, никто точно не знает.

Согласно модели Bloomberg Economics, риск возникновения рецессии в США в 2020 году составляет всего 25%. Экономисты Danske Bank разработали собственный индикатор рецессии, основанный на пяти критериях МВФ. И он указывает на 30-процентную вероятность рецессии в ближайшие 2 года. Они рассчитывают на то, что мировую экономику поддержат стимулы со стороны центробанков, то есть снижение ставок и их переход в отрицательную область.

Но многие эксперты считают подобные прогнозы чрезмерно оптимистичными. В частности, главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что «2019-й год, по всей видимости, запомнится как год, с которого началась глобальная рецессия, несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки».

Эксперты банка Morgan Stanley обратили внимание на то, что доходность десятилетних облигаций казначейства США за год снизилась в два раза, что происходило перед кризисами. Кроме того, в банке отметили, что компании WeCompany не удалось провести IPO, что тоже напоминает корпоративные события перед финансовыми кризисами прошлых лет. Тогда компании начинали испытывать проблемы с привлечением финансов на рынке.

На начало кризиса указывает и падение индекса деловых настроений ISM в промышленном секторе США в сентябре до 47,8 пунктов, что является самым низким значением с июня 2009 года. Данный индекс выходит ниже уровня в 50 пунктов второй месяц подряд.

Если бы не Дональд Трамп, рецессия в США, пожалуй, уже наступила бы, так как ФРС пыталась повышать ставки для того, чтобы сдуть пузырь на рынке акций США. Но президент не допустил этого, и ФРС начала снижать ставки, что удержало цены акций и экономический рост в стране. Более того, в 2020 году состоятся новые выборы президента США, и, чтобы быть избранным, Дональду Трампу надо предотвратить рецессию. Как показывает опыт его деятельности, это у него, скорее всего, получится. Но за это придется заплатить, в том числе и жителям Беларуси, так как ставки ФРС, скорее всего, опустятся еще ближе к нулю, или даже перейдут в отрицательную область. Предотвратить подобное развитие событий может только чудо.

Так что надо готовиться к дальнейшему снижению процентов по валютным депозитам в белорусских банках. Особых альтернатив не видно. Белорусский рубль таковой не является, так как в случае глобального кризиса его ждет неминуемая девальвация.