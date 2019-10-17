Бывший форвард «Бостона» может стать игроком минского «Динамо» 17.10.2019, 13:01

Райан Спунер

Сейчас хоккеист выступает за швейцарский клуб.

Канадский нападающий Райан Спунер может подписать контракт с минским "Динамо", сообщает "Прессбол".

27-летний канадец выступает за швейцарский "Лугано". Несколько местных журналистов в своих твиттер-аккаунтах сообщили о том, что игрок вскоре покинет клуб.

Главный хоккейный редактор издания Blick Штефан Рот утверждает, что Спунер покинет "Лугано" из-за превышения в клубе числа легионеров, которых можно включать в заявку.

А журналист Патрик Делла Валле назвал минское "Динамо" в качестве нового места работы Спунера.

Хоккеист провел за "Лугано" два матча и набрал одно (0+1) очко по системе "гол+пас". Ранее Спунер выступал за "Бостон", "Рейнджерс", "Эдмонтон" и "Ванкувер" в НХЛ.