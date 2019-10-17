Считавшегося вымершим тасманийского волка заметили в Австралии 17.10.2019, 13:11

Иллюстрационное фото

Правительство Австралии опубликовало доклад.

Считалось, что последний тасманийский волк умер в 1936 году в неволе. Однако новые данные, опубликованные правительством Австралии, свидетельствуют о том, что только за последние три года «вымершего» волка видели по меньшей мере восемь раз, причем последний — всего два месяца назад, сообщает «Вокруг света».

Тасманийский волк, чье официальное название — тилацин, напоминал нечто среднее между большой кошкой, лисой и волком. Он обладал желтовато-коричневым мехом, мощными челюстями и сумкой для детенышей, как у кенгуру.

Одно из свидетельств принадлежит паре из Западной Австралии. Они посетили остров Тасмания в феврале и заметили волка, когда тот переходил дорогу. Животное «пару раз повернулось и посмотрело на автомобиль» и «было на виду 12-15 секунд», говорится в отчете. Оба человека, сидевшие в машине, «на 100 процентов уверены, что животное, которое они видели, было тилацином».

В другом сообщении, относящемся к тому же месяцу, описывается полосатое, «похожее на кошку существо», которое двигалось сквозь туман вдали. «Я сталкивался со многими животными, работая на сельских фермах… но я никогда не встречал животных, которые были похожими на то, которое я видел в Тасмании в тот день», — сказал свидетель.

В 2017 году еще один водитель сообщил, что мог видеть тилацина на северо-западе Тасмании. «Если это была кошка, то она была чертовски большая», — говорится в его сообщении.

В июле на юге Тасмании, недалеко от столицы одноименного штата, мужчина видел след, по описанию соответствующий следам тасманийского волка.

По данным Австралийского музея, животное когда-то обитало в Тасмании и материковой части Австралии и было единственным дожившим до исторической эпохи представителем семейства сумчатых волков. В 19 веке европейские колонисты убили тысячи тилацинов из-за того, что эти хищники нападали на овец.

Волк, который считался последним в своем роде, умер в зоопарке города Хобарта в 1936 году. После этого стали появляться регулярные и не всегда обоснованные заявления о наблюдениях тасманийского волка, которые придали животному почти мифический статус в культуре Тасмании.