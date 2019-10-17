закрыть
17 октября 2019, четверг, 17:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Эрдоган выбросил письмо Трампа

17
  • 17.10.2019, 14:44
  • 4,503
Эрдоган выбросил письмо Трампа

Президент США призывал главу Турции «не быть дураком».

Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отправленное перед началом наступления турецкой армии на курдские территории в Сирии, было выброшено получателем в урну, сообщают источники Турецкой службы BBC.

Текст конфиденциального послания, отправленного главой Белого дома 9 октября, был обнародован только спустя неделю. Его подлинность американскому телеканалу Эн-би-си подтвердили в Белом доме.

Письмо изобилует разговорными фразами, характерными для твитов Дональда Трампа.

Перевод письма

"Уважаемый господин Президент,

Давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы Вас обвинили в резне и убийстве тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу [ее разрушить]. Я уже немного показал Вам это на примере пастора Брансона.

Я много работал над тем, чтобы решить Ваши проблемы. Давайте не будем подводить весь мир. Вы можете достичь отличной сделки. [Курдский] генерал Мазлум хотел бы вести с Вами переговоры - и он готов пойти на компромиссы, которых в прошлом Вы бы никогда не добились. Я конфиденциально прилагаю копию его письма мне, которое я только что получил.

Вы войдете в историю в выгодном свете, если поступите правильно и гуманно. Но она навсегда запомнит Вас как дьявола, если дела пойдут не по хорошему сценарию. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком! Позвоню Вам позже".

В правительственных кругах Анкары сочли, что письмо "лишено дипломатической вежливости". Источники в Анкаре подтвердили журналистам, что Эрдоган получил письмо, прочел его и "выбросил в урну".

Ответом на письмо стал приказ Эрдогана о начале в Сирии операции турецкой армии под названием "Источник мира".


популярное за неделю

Мнение

Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос Михаил Пастухов
Пагарэлы тэатр
Пагарэлы тэатр Сяргей Законнікаў
Лукашенко получил ответку
Лукашенко получил ответку Валерий Карбалевич
Троллю определили границу
Троллю определили границу Ирина Халип, «Новая газета»