Эрдоган выбросил письмо Трампа 17 17.10.2019, 14:44

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Президент США призывал главу Турции «не быть дураком».

Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отправленное перед началом наступления турецкой армии на курдские территории в Сирии, было выброшено получателем в урну, сообщают источники Турецкой службы BBC.

Текст конфиденциального послания, отправленного главой Белого дома 9 октября, был обнародован только спустя неделю. Его подлинность американскому телеканалу Эн-би-си подтвердили в Белом доме.

Письмо изобилует разговорными фразами, характерными для твитов Дональда Трампа.

Перевод письма

"Уважаемый господин Президент,

Давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы Вас обвинили в резне и убийстве тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу [ее разрушить]. Я уже немного показал Вам это на примере пастора Брансона.

Я много работал над тем, чтобы решить Ваши проблемы. Давайте не будем подводить весь мир. Вы можете достичь отличной сделки. [Курдский] генерал Мазлум хотел бы вести с Вами переговоры - и он готов пойти на компромиссы, которых в прошлом Вы бы никогда не добились. Я конфиденциально прилагаю копию его письма мне, которое я только что получил.

Вы войдете в историю в выгодном свете, если поступите правильно и гуманно. Но она навсегда запомнит Вас как дьявола, если дела пойдут не по хорошему сценарию. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком! Позвоню Вам позже".

В правительственных кругах Анкары сочли, что письмо "лишено дипломатической вежливости". Источники в Анкаре подтвердили журналистам, что Эрдоган получил письмо, прочел его и "выбросил в урну".

Ответом на письмо стал приказ Эрдогана о начале в Сирии операции турецкой армии под названием "Источник мира".