Трамп сообщил о «прекрасных новостях» из Турции 17.10.2019, 22:31

Дональд Трамп

Трамп отреагировал на соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter о «прекрасных новостях» из Турции. Таким образом он отреагировал на соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии, передает РБК.

«Миллионы жизней будут спасены!» — написал Трамп, поблагодарив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент США назвал день заключения соглашения «великим днем для цивилизации», отметив, что еще три дня назад о нем не могло быть и речи. Трамп также добавил, что договоренность потребовала «жестких мер».

Ранее вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились приостановить операцию турецкой армии «Источник мира» в Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) покинуть район проведения операции. Пенс отметил, что курды предоставили США гарантии того, что они покинут зону боевых действий, после чего Анкара должна завершить свою операцию.

По словам Пенса, взамен США поэтапно снимут с Турции экономические санкции. Вице-президент особо отметил, что Вашингтон не пошел на какие-либо другие уступки.

9 сентября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Действия Турции осудили в Европе, США и Лиге арабских государств. 15 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против турецких чиновников. Позже в Анкаре сообщили, что 17 октября состоится встреча Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса.