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Министр энергетики США объявил об отставке

  • 18.10.2019, 9:30
Министр энергетики США объявил об отставке
Рик Перри
Фото: AFP

Рик Перри уже передал письмо президенту Трампу.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что подает в отставку после начала процедуры импичмента Дональду Трампу, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что Перри уже сообщил президенту Соединенных Штатов Трампу о том, что уходит с должности. По словам журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс, отставка не будет немедленной, но министр уже передал письмо президенту.

Издание отмечает, что в США активно анализируют роль, которую Перри сыграл во взаимоотношениях президента США с Украиной, которые сейчас стали предметом расследования относительно начала процедуры импичмента Трампа.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри обсуждал с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани возможное вмешательство Украины в американскую президентскую кампанию в 2016 году.

В мае 2019 года Белый дом передал полномочия в проведении политики США по Украине спецпредставителю США Курту Волкеру, министру энергетики Рика Перри и послу США при Евросоюзе Гордону Сонленду.


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