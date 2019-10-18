Россия вымирает с рекордной за 11 лет скоростью 1 18.10.2019, 10:56

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Опубликованы впечатляющие данные.

Россия продолжает ускоренно катиться в демографическую пропасть. За январь-август естественная убыль населения ускорилась еще на 30%, сообщил в четверг Росстат.

За 8 месяцев в стране родились 994,3 тысячи человек, умерли - 1,213 миллиона. И хотя смертность сократилась (на 33,7 тысячи человек), темпы падения рождаемости оказались выше в 2,5 раза (83,9 тысячи человек), пишет finanz.ru.

В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза; в 32 субъектах это расхождение достигало 1,5-2,1 раза.

Из-за естественной убыли страна за 8 месяцев потеряла 219,2 тысячи человек - на 50,1 тысячи больше, чем за тот же период прошлого года. В результате годовой демографический прогноз правительства, согласно которому естественная убыль должна была стабилизироваться (на уровне 219 тысяч человек), был перевыполнен уже к началу сентября.

Это вынудило Минэкономразвития ухудшить прогноз. По новой оценке МЭР, скорость вымирания населения в этом году станет рекордной с 2008 года - 284,4 тысяч человек. Показатели выше российская статистика фиксировала лишь в период с середины 1990х по середину 2000х, когда ежегодно смертность превышала рождаемость на 500-600 тысяч человек.

Приток мигрантов в этом году ускорился вдвое, до 166,7 тысячи человек, сообщает Росстат. Но компенсировать естественную убыль он полностью не смог. В результате за 8 месяцев общая численность населения сократилась на 55,2 тысячи человек (146,7 млн).

Продолжают вымирать 69 из 85 субъектов РФ. В каждом девятом ситуация близка к полноценной демографической катастрофе: 10 регионов за период с 1989 по 2017 гг потеряли больше 20% жителей.

Население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалинской - на 31%, Архангельской - на 26%, Псковской - на 24%, Амурской - на 24%, Кировской - на 24%, Ивановской - на 22%, Тверской - на 22%, Тамбовской - на 21%, Костромской - на 20%, Смоленской - на 18%, Владимирской - на 16%, Рязанской - на 16%, Орловской - на 15%, Ярославской - на 14%, писал ранее завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

В условиях, когда перспективы отсутствуют, почти 20 миллионов человек живут за чертой бедности, а каждый третий имеет доход ниже 15 тысяч рублей, люди не стремятся рожать детей, несмотря на призывы плодиться, к которым подключились чиновники вплоть до президента.

Ключевой показатель рождаемости - коэффициент рождений первого ребенка на одну женщину - продолжает падать, а по итогам 2018 года его значение - 0,66 детей на одну женщину - стало минимальным за 20 лет, указывает директор Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Татьяна Малева.

Одновременно снижается коэффициент рождений второго ребенка. Растет рождаемость лишь в многодетных семьях: коэффициенты третьих и последующих рождений в 2018 году увеличились с 0,31 до 0,33 ребенка не женщину.

Люди откладывают рождение первенцев, а значит, оснований ожидать в России всеобщей модели семьи «хотя бы с одним ребенком» становится все меньше, отмечает Малева: «В основе подобной динамики рождаемости могут лежать два фундаментальных фактора. На первых рождениях сказывается экономическая рецессия, в том числе снижение реальных доходов населения с 2014 года, а также, возможно, смена поколений в возрастах максимальной репродуктивной активности».