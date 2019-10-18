Украина планирует перемещение войск с учетом угрозы нападения РФ через Беларусь 18.10.2019, 14:59

Украинские эксперты считают, что Россия готовится к широкой военной агрессии.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что украинские власти вместе со своими партнерами из Европейского Союза и НАТО анализируют риски возможного наступления России на основании наблюдений за перемещением российских войск в направлении границы с Беларусью, передает «Радыё Свабода».

«Мы наблюдаем за тем, что происходит. Не только с нашими партнерами из НАТО, из Европейского Союза; ведется точная работа, ведутся спутниковые наблюдения и действует разведка, чтобы понять, какая на самом деле существует угроза и чего хотят достичь россияне, когда проводят эти маневры; сколько баз, созданных для проведения учений; сколько войск и сил после них остается; каким образом вовлекаются, например, подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций, военных железнодорожных войск, Министерства внутренних дел России, как они перемещаются, как оперативно они проходятт и на каких участках. Это не остается без нашего анализа», - заявил Вадим Прыстайка сегодня в Верховной Раде Украины, отвечая на вопросы депутатов.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что в решении ситуации на Донбассе президент Владимир Зеленский опирается на минские договоренности, достигнутые пять лет назад предыдущей украинской властью.

«Насколько мы чувствуем, что Россия готова двигаться? Именно для этого президент Украины Зеленский сейчас пытается сделать все возможное для проведения встречи в нормандском формате. Мы надеемся, что в следующем месяце такая встреча состоится и мы станем свидетелями готовности двигаться по всем четырем направлениям, определенным минскими договоренностями», - добавил Вадим Пристайко.

О подготовке России к масштабному вторжению в Украину заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран в опубликованном сегодня интервью одному из украинских интернет-изданий.

«Россия готовится к широкой военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. Вооруженные силы Украины соответственно готовятся, чтобы отбить ее на всех границах Украины. Это касается не только линии столкновения (на Донбассе. - Прим.), но и других районов, начиная от границы с Беларусью и дальше мимо Крыму и Бессарабии. Сегодня у нас есть достаточное количество подготовленных руководящих органов, способных планировать и управлять войсками в этих важных районах», - заявил Алексей Таран.