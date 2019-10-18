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Украина будет поставлять газ из Греции

  • 18.10.2019, 20:10
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Украина будет поставлять газ из Греции

Укртрансгаз модернизирует газоизмерительную станцию на границе с Молдовой.

Укртрансгаз начал модернизацию газоизмерительной станции Гребеники на границе с Молдовой в Одесской области, сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу компании.

На объекте планируют вмонтировать новую газовую обвязку для измерения газа в реверсном режиме без изменений в газоизмерительном оборудовании. Работы на объекте планируют завершить до 1 ноября.

"Модификация объекта позволит подготовиться к прохождению зимы 2019/2020, в частности, в случае прекращения транзита газа из РФ - диверсифицировать потоки импорта газа в Украину", - пояснили в Укртрансгазе.

Указанные работы проводятся в соответствии с инициативой CESEC (встреча операторов ГТС Центральной и Южной Европы – Ред.), которая предполагает транспортировку газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.


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