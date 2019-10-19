Кремлевский ультиматум никто не отменял Владимир Халип

19.10.2019, 14:57

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Лукашенковская система безнадежно вляпалась.

Ужас приходит осенью. После полуночи, когда все уже спят. И только равнодушный радар продолжает прощупывать каждый метр пространства, намертво замкнутого третьим кольцом враждебности. Тут никто никому не верит. И правильно делают – не те времена.

Даже далеко от Дроздов, на саммите глав СНГ в Ашхабаде, внимание прессы привлекли не столько экстравагантные выходки правителя, сколько поведение его многочисленных охранников. Они явно ждали внезапного нападения. Вполне возможно, из-за каракумских барханов могли появиться басмачи, недобитые в свое время красными.

Очень похоже, что истоки всех этих тревог и волнений бесконечно далеки от туркменских песков. И вообще все подобные глюки в ином измерении. В жилых кварталах, близких к священным соткам, лужайкам, беседкам и прочим режимным объектам, в последнее время распространились странные слухи. Будто бы после полуночи в темном небе над объектом особой ответственности вдруг появилась какая-то жуткая птица о двух головах. Громадная, неуклюжая, напоминающая что-то или кого-то.

Она плавно очертила над священною крышей замкнутый круг. И вдруг метнула свирепо пачку каких-то листовок. И так же внезапно канула в осеннюю тьму. А белые листки еще долго кружили над помеченной территорией. Потом, слегка утомившись в свободном полете, обильно усеяли то самое поле, на котором усердные комсомолки из БРСМ еще совсем недавно копали хозяйский картофель. Так бы и осталось неразгаданной тайной это престранное событие, если бы не один мятежный листок, отбившийся внезапно от стаи.

С легким порывом ветра он преодолел ограду и залетел совершенно случайно в жилую зону особо доверенных лиц. А те, как обычно, надежд не оправдали. За что и были наказаны: никакой особой тайны листовка не содержала. Это была обычная газетная вырезка. Всего лишь один абзац, но до крайности выразительный.

«Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства (налогового маневра – ред.) не относятся к обязательствам России перед республикой».

Очевидцев ритуального полета потусторонней птицы все это порядком озадачило. Выходит, денежки, которые предполагалось получить в качестве компенсации за тот злополучный налоговый маневр, мудрому правительству уже никак не светят? А ведь надежды были столь реальны, что один из чиновников высшего ранга даже позволил себе неслыханное откровение: без этих денег нам не выжить. Обидно даже – а что пилить?..

Возмущение мудрого руководства вполне понятно. Но у тех, кто к страстям вертикальным непричастен, совсем иной вопрос: а чем все эти двадцать пять лет занималось так называемое правительство, если в итоге система так безнадежно вляпалась? И вообще, что там у них творится? Кому и зачем понадобилось информацию о новой прорехе в казне доставлять по высочайшему адресу столь экстравагантным способом?

А вот это уже и вовсе не вопрос. Гражданам продвинутым порою только кажется, что в эпоху интернета, космической, мобильной и прочей связи роль курьера сводится к нулю. Однако бывают случаи, когда уместны услуги всяких темных сил. Чиновники помельче их просто обожают. И кремлевская птица о двух головах для них не исключение.

В нашей удивительной стране всем давно известно, что правителя старательно оберегают от всякой негативной информации. Он ведь может расстроиться, увидев конкретные результаты своих великих свершений. Придворные просто создают невидимый и очень эффективный фильтр. Ничто не должно волновать и тревожить главу могучей вертикали. Молниеносная укладка асфальта и тротуарной плитки, покраска недостаточно зеленой травки на лужайке и осушение неуместных луж по маршруту его следования доведены до автоматизма. Естественно, и сфера придворной информации осушается столь же старательно и окрашивается в жизнерадостные тона. Приятно жить в выдуманном мире. Все довольны. В стране все хорошо. Даже прекрасно. И Путин лучший друг...

Так что откровения слишком разговорчивого помощника российского премьера о том, что надежды на щедрую компенсацию убытков от налогового маневра приказали долго жить, должны были наверняка прорвать информационную блокаду. На пути к юбилейному декабрю показать неприглядную реальность и принудить правителя к безоговорочной капитуляции. Ультиматум, предъявленный Медведевым в Бресте, никто не отменял.

Но зачем правителю правда? И прочим она ни к чему. Всю зиму, весну и лето граждане этой страны упорно себя убеждали, что юбилейный декабрь никому ничем не грозит. Многие даже поверили в благополучный исход. И в самом деле, а почему мы должны терять свой суверенитет из-за какого-то давно забытого договора, опрометчиво подписанного кем-то в суматохе и спешке?

Но вот приезжает с визитом российский губернатор, и начинается очередной сеанс высочайшего холуйства со знаком качества. «Я очень часто говорю, если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия! К этому надо привыкать. Россия – это больше, чем страна. Для Беларуси это идеология. И ее из меня не выбить».

И кто-то еще верит, что если интеграторы после всех своих «дорожных карт» и прочих тягостных трудов так ничего и не подпишут, то и тревожиться не о чем? Как будто все дело только в этом декабре. Не подпишут соглашение сейчас, подпишут позже. Они не зря затеяли игру. Идея аншлюса возникла не спонтанно. И кремлевская сказка о том, что Беларусь им нужна только для легитимизации очередного президентского срока – примитивная обманка для электората. У Кремля на этот счет совсем иные планы.

Путинская Россия упорно готовится к большой войне. И наша страна позарез нужна им как плацдарм, без которого вторжение в Европу невозможно. Все средства, все ресурсы сконцентрированы на обеспечении этих амбициозных планов. Катастрофа Советского Союза, взвалившего на себя непомерную тяжесть гонки вооружений, никого и ничему не научила. Наивная чиновничья легенда о дешевых и доступных российских кредитах скоропостижно умерла. Для жадных и ненасытных на востоке денег не осталось. Стоять с протянутой рукой на краю дикого поля смешно и глупо.

Здешняя власть бездарно упустила реальную возможность хотя бы что-то сделать для своей страны. В минувшем декабре, когда кремлевско-лубянская бригада суверенному государству вдруг предъявила наглый ультиматум, ответ мог быть только один: послать всю эту братию по хорошо известному им адресу. Но достоинства у дроздовцев не хватило. Воспитание не то. Да к тому же не знали, бедолаги, на какой еще бензоколонке они могли бы наполнить свои бездонные канистры. А потому начали трусливо суетиться, мельтешить и унижаться. Так прошел весь этот год. И страна застряла в мертвой точке.

А время не ждет. Никого и никогда.

Владимир Халип, специально для Charter97.org