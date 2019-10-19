Как выглядит экономика Беларуси на фоне Литвы и Польши 2 19.10.2019, 19:20

Разрыв между Беларусью и соседними странами ЕС растет невероятными темпами.

Два события этой недели: Национальный статистический комитет обнародовал данные по росту ВВП за первые 9 месяцев года, а центр экономических исследований BEROC при участии Национального Банка провел первый из серии дискуссионных семинаров «Реформы на 100 миллиардов: экономический рост», пишет «Солидарность».

Внутренний валовый продукт увеличился на 1%. Казалось бы, что в этом плохого? Все-таки рост, а не падение...

Нехорошо становится, если сопоставить эту цифру со сказанным на семинаре. Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук привел рассчеты, касающиеся уровня реального благосостояния в Беларуси и ряде стран Центральной и Восточной Европы. В приведенной экспертом таблице указано, через сколько лет наша страна может догнать по этому показателю ближайших «конкурентов».

Так вот, даже при 2%-ном повышении ВВП Беларуси потребуется 246 лет, чтобы сравняться по уровню жизни с Польшей. А Литву, имея такие темпы роста, мы не догоним вообще никогда.

Конечно, прогнозы и математические модели далеко не всегда совпадают с реальностью. Однако динамика очевидна и «конкурентов»: разрыв между Беларусью и соседними странами ЕС растет. «Сильная и процветающая» почему-то отстает все больше.