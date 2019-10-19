Белорусская велогонщица выиграла две медали чемпионата Европы за сутки 19.10.2019, 22:07

Фото: tut.by

Татьяна Шаракова выиграла вторую медаль ЧЕ по велоспорту на треке.

Менее 24 часов назад Татьяна Шаракова выиграла бронзу в омниуме, а в субботу стала серебряным призером гонки по очкам, передает tut.by.

Шаракова сначала собрала несколько очков на промежуточных финишах, а затем оформила круг преимущества. Татьяна долгое время лидировала, но затем ее опередила итальянка Конфалоньери. На последнем спринте Шаракова атаковала, выиграла финиш и стала бы золотым призером, если бы итальянская соперница финишировала ниже второго места, но Конфалоньери заехала сразу за белоруской.

Чемпионат Европы завершится завтра, а уже 31 октября в Минске стартует первый этап Кубка мира.