БАТЭ выступает за переименование стадиона в честь Анатолия Капского 2.10.2019, 11:11

Анатолий Капский

Федерация пока отмалчивается.

В годовщину смерти Анатолия Капского много говорили об увековечивании памяти лучшего менеджера в истории белфутбола. Один из самых популярных вариантов – назвать его именем «Борисов-Арену». Пока эта инициатива не получила отклика, сообщает tribuna.com Экс-губернатор Минской области Борис Батура отмечал, что Борисовский исполком не проявлял в этом заинтересованности. В БАТЭ говорят, что «проявлять инициативу в вопросах переименования объектов государственной собственности» не совсем корректно со стороны клуба. В свою очередь босс АБФФ Владимир Базанов считает, что такая важная тема «не должна быть разменной монетой каких-либо пиар-акций».

Такая пассивность возмутила босса брестского «Динамо» Александра Зайцева, который заявил, что готов назвать именем Капского либо стадион в Бресте, либо одну из трибун новой арены. А через несколько дней агент Валерий Исаев запустил флешмоб, направленный на переименование «Борисов-Арены» в честь Капского. Его уже поддержали многие футболисты «желто-синих» и футбольный клуб «Динамо» Брест. Чтобы поучаствовать в акции, нужно выложить в социальные сети фотографию с хэштегом #КапскіСтадыён, также в кадре должно присутствовать число 53.

Правда, в Беларуси масштабные общественные инициативы редко имеют реальную силу. На активистов обращают внимание органы власти, но, чаще всего истории заканчиваются ничем. Один из свежих примеров – петиция против «закона об отсрочках», которую подписали больше 10 тысяч человек. Организаторы от депутатов получили негативный ответ. Хотя, конечно, бывают исключения. Удачные кейсы, как правило, связаны с вопросами благоустройства двора, улицы, города, с изменением дорожной разметки и с ремонтом дорог. Например, не так давно активисты добились того, что минские власти отказались от сноса домов в Осмоловке.

Александр Ивулин решил связаться с Исаевым, чтобы узнать, для чего он затеял флешмоб:

– Идея запустить флешмоб родилась после того, как я посетил матч брестского «Динамо» против БАТЭ. Пришел на стадион примерно за час до начала встречи. Мне нравится тамошняя атмосфера: фуд-корты, развлекательные активности в фан-зоне, симпатичные девочки возле автомобилей :)

. Люблю прийти на футбол пораньше, чтобы посмотреть разминку, пообщаться с болельщиками. Знаете, в тот день на «Брестском» царила по-настоящему праздничная атмосфера. Перед стартовым свистком диктор неожиданно объявил минуту молчания в память об Анатолии Капском, и весь стадион встал и начал аплодировать. Получилась не минута молчания, а минута памяти. Это было очень сильно.

Последний раз испытывал подобные эмоции на «Борисов-Арене» во время похорон Анатолия Анатольевича. Тогда под проливным дождем целый стадион стоял и хлопал. Раньше я никогда не видел такой реакции людей на подобных мероприятиях. Обычно все грустят, плачут, а тут люди испытывали совершенно другие эмоции. На следующий день после матча в Бресте вышло интервью Александара Зайцева, где он высказался об увековечивании памяти Анатолия Анатольевича. Понятно, в этих словах было больше эмоций. Все-таки назвать стадион в честь Капского в Бресте – не очень правильно, а назвать одну трибуну – очень мало. Эта история так меня задела, что решил что-то предпринять.

– С какой реакцией столкнулись?

– После того, как я увидел первую реакцию на флешмоб на форумах, стало грустновато. Каждый может поставить лайк, а вот потратить пять минут на пост в социальной сети с хэштегом – это уже не для всех. И тут речь не об элементарной лени. Здесь уже проблема нашего менталитета. Люди думают: «Если размещу фотографию и подпишу ее, то у меня могут возникнуть проблемы».

Однако необходимо понимать: если бы не Капский, то «Борисов-Арены» просто бы не было. Сейчас мы не говорим о том, какие деньги были затрачены на ее строительство. В конце концов, средства из бюджета Минской области или какого-то другого региона – это деньги налогоплательщиков. И покойный Капский, и мы с тобой имеем к ним такое же опосредованное отношение, как и чиновники, принимающие то или иное решение.

По-моему, нужно назвать в честь Капского именно стадион в Борисове. Зачем переименовывать улицы или скверы? Тем более у «Борисов-Арены», по большому счету, нет названия. Еще раз, ее бы не было, если бы не Капский. Он принимал активное участие в создании проекта, вникал в детали стройки, курировал ее. Посмотрите, как на этой арене все продумано до мелочей в отличие от другого стадиона в Минске. И с точки зрения памяти, и с точки зрения маркетинга лучше будет назвать арену в Борисове в честь Анатолия Анатольевича.

Возможно, слово флешмоб не совсем корректно для того, чтобы увековечить память Капского. С другой стороны, почему бы не узнать сколько людей по-настоящему поддерживают эту идею? Если они встают и хлопают на стадионах, почему бы не обратить на это внимание чиновников? Люди из исполкомов говорят, что им не хватает инициативы. Может быть, они правы, и пока нет настоящего отклика? После того, как я запустил флешмоб, тут же мог обзвонить кучу людей и попросить поддержки, но тут немного другая ситуация. Здесь не должно быть накрутки. Возможно, некоторые люди не хотят участвовать в этом флешмобе, потому что, мягко говоря, как-то негативно относятся ко мне. Ребята, какая разница, кто все это начал, если дело-то хорошее?

– Кажется, вы рассчитывали на бОльшую поддержку вашей инициативы.

– Честно говоря, рассчитывал на большую реакцию. Просто я видел, как уже ушедшему из жизни человеку аплодируют стадионы. На похоронах Анатолия Анатольевича я видел столько плачущих людей, которые ему хлопали... Тогда стоял рядом с Игорем Ковалевичем, который плакал навзрыд, вытирал слезы и хлопал. Если бы не такие реакции, я бы не стал организовывать этот флешмоб.

В Витебске мы делаем чемпионат любительских команд. В группе организаторов я предложил идею флешмоба. Представители команд тут же поддержали. Все сказали, что стадион в Борисове должен называться в честь Анатолия Анатольевича. Правда, как только начался флешмоб, активность парней закончилась. Его поддержали только единицы, самые одержимые футболом люди. Стало грустновато. Ведь тут не требуется чего-то сложного: просто нужно выразить свою точку зрения и проявить солидарность. Все-таки БАТЭ и Анатолий Капский – это очень симпатичная история в мировой практике. За пределами страны она нравится абсолютно всем, потому что в ней нет перебора финансирования или какого-то отмывания денег. В этом проекте была разумная мера во всем, кроме эмоций.

– Вашу инициативу поддержали футболисты и менеджеры БАТЭ и еще брестское «Динамо»…

– Реакции последовала через два дня после запуска флешмоба. Понятное дело, у ребят была игра. Но приятно, что в БАТЭ отреагировали. Правда, непонятно, почему эту инициативу пока не поддержали люди из других клубов. Интересно, так происходит из-за того, что флешмоб организовал именно Исаев, или людям это просто неинтересно?

– Чего вы ждете от своей инициативы?

– Я верю, что если флешмоб получит достаточную поддержку, то количество неравнодушных можно будет приобщить к какой-то петиции. Пока же нужно понять, есть ли в этом реальный смысл. Я знаю людей, которые готовы заняться этой историей, но пока не понимают, нужно ли это кому-то.

– Сколько постов с хэштегом нужно собрать, чтобы появилась какая-то петиция по переименованию стадиона?

– Давайте подождем хотя бы неделю. Тогда будет видно, сколько людей поддерживает инициативу по присвоению стадиону имени Анатолия Капского. Я не знаю всех нюансов нашего законодательства, но если создать петицию, которая поможет в решении этого вопроса, то это нужно делать. Еще раз, знаю, что есть ребята, которые готовы заняться этим вопросом. В нашей стране еще не было случаев, чтобы стадиону присваивали имя человека. Разумеется, сами чиновники не будут инициировать вопрос по сбору подписей. В БАТЭ говорят, что в этой ситуации действовали максимально тактично. Я же знаю людей, которые готовы собирать подписи по этой инициативе. Может быть, этот флешмоб поможет им хотя бы морально. Понятное дело, когда ты хочешь что-то делать, но не видишь поддержки, то руки опускаются сами собой.

– Вы на самом деле верите, что в нашей стране общественное мнение может что-то изменить?

– Если эту инициативу поддержит вся футбольная общественность, то результат будет. Речь о клубах высшей, первой и второй лиг, любителях, игроках, тренерах, судьях, журналистах… Но вряд ли эту инициативу поддержит федерация. Не буду скрывать, сегодня АБФФ вряд ли будет поддерживать инициативы, связанные с БАТЭ. Это просто факт, и от этого становится грустно. Но сейчас речь не о федерации. Нужно понять, хотят ли люди, чтобы стадион в Борисове носил имя Капского. По реакции на трибунах – хотят. Никто же не заставляет людей на «Борисов-Арене» на каждом матче вставать на 53-й минуте и хлопать. Раньше думал, что пройдет время и это куда-то пропадет. Но нет, люди аплодируют целую минуту и делают это искренне. Хотелось бы подобной поддержки не только на стадионе, но и за его пределами.

– И финальное: в Беларуси будет стадион имени Анатолия Капского?

– Конечно, будет!