Дмитрий Бекалюк: Нужно продолжать выходить на площадь 20.10.2019, 21:12

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Фото: «Белсат»

Брестчан обманули.

Работа аккумуляторного завода продолжается, поэтому можно считать брестчан обманутыми. В этом убежден один из самых активных протестующих Дмитрий Бекалюк, сообщает "Радыё Рацыя":

- Это страшно, исходя из того, что Лукашенко сказал, что он на стороне людей. Брестчан обманули, завод работает - это подтверждается документами самой компании "АйПауэр", что они не прекращали свою производственно-строительную деятельность в соответствии с распоряжением губернатора.

Второе, это то, что начали вывозить отходы от осуществления производственной деятельности. Хотя этих отходов, по письмам, которые мы получали на дату, когда было распоряжение губернатора, их вообще в этих письмах не было, то есть они появились уже позже. Завод функционирует, не полномасштабно, но функционирует.

По словам Дмитрия Бекалюка, необходимо дальше продолжать выходить на площадь каждую неделю и показывать как можно большее количество людей, которые не согласны с решениями власти.