Белорусы предложили отдать идущие на БТ деньги блогеру NEXTA 8 20.10.2019, 20:58

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Властям пришлось отвечать на петицию.

В начале октября в Министерство информации страны и Совет министров была отправлена петиция, в которой высказывалось мнение, что «государственные СМИ не справляются с возложенной на них задачей относительно своевременного и объективного информирования нас о последних новостях и событиях в Республике Беларусь, несмотря на крайне значительное, по имеющимся у нас сведениям, финансирование из государственного бюджета», пишет «Брестская газета».

Вместе с тем создатель Telegram-канала Nexta Степан Путило, приносит, на их взгляд, «в разы больше пользы по вышеописанным вопросам для белорусского общества, значительно быстрее предоставляя информацию о наиболее интересных и важных для нас событиях, происшествиях, при этом с полным отсутствием цензуры, в понятной и интересной для нас форме».

«В связи с этим просим часть бюджета, выделенного в этом году для Белтелерадиокомпании, ввиду неудовлетворительных, по нашему мнению, результатов ее деятельности, направить на поддержку Telegram-канал Nexta, а с 2020 года предоставлять данному Telegram-каналу постоянную финансовую поддержку со стороны государства, и уменьшить финансирование БТРК до 10 000 рублей в год», – говорилось в обращении.

Мининформ ответил, что по вопросам своевременности и объективности нужно обращаться непосредственно к самому СМИ – по закону министерство не вправе вмешиваться в профессиональную деятельность СМИ, если оно не нарушает закон.

Финансирование частного интернет-ресурса с неизвестным юридическим статусом и местонахождением является вопросом непосредственно владельца этого ресурса.

Что касается перераспределения государственных средств, выделенных на финансирование деятельности Белтелерадиокомпании, это не относится к компетенции Мининформа – Белтелерадиокомпания «подчиняется и подотчетна президенту Республики Беларусь».