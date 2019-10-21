NYT: Трамп может оставить в Сирии часть войск 21.10.2019, 10:51

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План Пентагона заключается в том, чтобы помешать ИГИЛ.

Президент США Дональд Трамп может поддержать новый план Пентагона, который предполагает, что в Сирии останутся около 200 американских военных, которые будут продолжать борьбу с ИГИЛ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника администрации президента США, пишет "Гордон".

Планируется, что контингент американских военных будет размещен в северо-восточной части Сирии неподалеку от границы с Ираком. Он будет находиться вне зоны безопасности, о создании которой раньше договорились вице-президент США Майк Пенс и глава Турецкого государства Реджеп Эрдоган.

План Пентагона заключается в том, чтобы помешать ИГИЛ восстановить часть халифата в Сирии и Ираке, а также блокировать продвижение сирийского правительства и российских войск к нефтяным месторождениям региона, пишет издание.

The New York Times отмечает, что Трамп, вероятно, колеблется между решениями вернуть американских военных домой и продолжать сдерживать ИГИЛ.

По данным издания, этот план продолжают обсуждать политики и военные США.