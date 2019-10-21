Каждая десятая компания в России готовится к увольнениям 21.10.2019, 12:30

В 2019 году сотрудников сокращали 19% компаний.

Почти каждая десятая компания планирует в следующем году провести сокращение персонала, показал опрос 150 российских работодателей, проведенный HeadHunter, пишет finanz.ru.

Согласно исследованию, в этом году о сокращении численности персонала заявили 19% работодателей, основная часть (49%) сообщила о ее увеличении. По данным HeadHunter, сокращения проводились в каждой четвертой крупной компании, при этом оклады сотрудников увеличились в 43% фирм и предприятий, в 53% - остались без изменений, а об уменьшении окладов заявили 1% работодателей.

В целом большинство опрошенных HeadHunter компаний позитивно оценивают перспективы 2020 года. Почти половина (49%) работодателей рассматривают свое положение на рынке как стабильное.

Рынок труда находится в стабильном состоянии, компании заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий, отмечают в Минтруде. В Минэкономразвития надеются на рост реальных заработных плат на 2% в следующем году.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, напротив, считает ситуацию на рынке труда напряженной. По его мнению, она не поддержана ростом экономики и носит чисто статистический характер. По словам эксперта, если бы не демографическая яма 1990-х годов, то в стране наблюдался бы рост безработицы, так как особых драйверов спроса на рабочую силу в экономике, особенно в коммерческом секторе, нет.