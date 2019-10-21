Как Лукашенко к Клинтону в друзья набивался 4 21.10.2019, 12:39

Фото: Getty Images

Отношения у диктатора с главами Белого дома явно не сложились.

Лукашенко вновь высказался об американских президентах. А какие у него складывались отношения с ними на самом деле? Об этом материал udf.by.

Если верить Александру Лукашенко, то Билл Клинтон, руководивший США до 2001 года, ему чуть ли не друг. Еще лет десять назад президент Беларуси утверждал, что «даже когда он уже не был президентом, мы по-дружески общались».

В этом году рассказы Лукашенко вышли на новый уровень. Весной он заявил, что Клинтон «хороший почти друг, мы с ним в добрых отношениях до сих пор». А на минувшей неделе он повеселил всех рассказом о предложении американскому президенту возглавить «cоюзное государство».

На самом деле доказать правдивость слов Лукашенко невозможно. С Клинтоном он виделся всего несколько раз и, по всей видимости, мельком. Самый известный момент их общения состоялся в 1999 году в Стамбуле на саммите ОБСЕ. Что доказывает следующая фотография.

Клинтон тогда не собирался общаться с Лукашенко, который к тому времени уже превратился почти в изгоя для демократических стран. Но внезапно подлетевший Лукашенко схватил президента США за руку и тот был вынужден перекинуться с ним несколькими фразами.

«Террорист» Буш

Буш-младший – справа. Фото: Reuters

На минувшей неделе Лукашенко рассказал, как якобы написал Джорджу Бушу-младшему письмо, в котором предложил найти приписанные ему 13 миллиардов долларов и забрать себе. Но это не самая яркая страница в их отношениях.

После избрания президентом США Джорджа Буша-младшего судьба Лукашенко, казалось, висела на волоске. В 2005-м Госсекретарь Кондолиза Райс назвала его последним диктатором Европы и заявила, что ему недолго оставаться у власти.

После Конгресс США по инициативе Буша ввел в отношении белорусских властей санкции.

Лукашенко был в ярости. Он назвал американского президента «первым террористом на нашей планете».

Лично политики никогда не встречались: Буш жал руки только представителям белорусской оппозиции.

«Поражающий» Обама

При «голубе» Бараке Обаме американская политика в отношении властей Беларуси и лично Лукашенко не изменилась. Тем более они дали новый повод для санкций – жесткий разгон Площади-2010 и последующее закручивание гаек в стране.

Обама исправно продлевал санкции, не удостаивая Лукашенко отдельной речи. Руководителю Беларуси это понравиться не могло, тем более, что с его стороны предпринимались попытки нормализовать отношения. Лукашенко, например, призывал американцев «дать поработать» Обаме, излишне его не критикуя.

Однажды показалось, что руководитель Беларуси даже перешел границу в своих высказываниях в отношении президента США: «И вообще меня Обама поражает. Еще совсем недавно чернокожие в Америке рабами были, сегодня уже об исключительности какой-то заявляют. Я никогда не думал, что человек, вышедший из этих бедных слоев, сможет риторику такую в мире проводить».