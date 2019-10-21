Погода на неделю: все еще тепло 2 21.10.2019, 14:39

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Завтра будет до +22°С.

На этой неделе по-прежнему сохранится теплая, преимущественно без осадков погода, лишь в выходные дни она начнет меняться — в воскресенье малоактивный атмосферный фронт, который будет смещаться через территорию Беларуси, вызовет местами кратковременные дожди. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

22 октября, во вторник, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…11°С, максимальная днем составит от +14°С по северу до +22°С по югу страны.

23 октября, в среду, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…10°С, местами она не опустится ниже +11…12°С; максимальная температура днем в основном +11…17°С, по югу страны воздух прогреется до +18…20°С.

24 октября, в четверг, без существенных осадков. Температура воздуха минимальная ночью +2…7°С, местами +8…10°С; максимальная температура днем +11…18°С, по югу +19…22°С.

В пятницу и субботу, 25−26 октября, преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…11°С, максимальная температура днем +11…18°С, в южных районах до +21°С.

27 октября, в воскресенье, малоактивный фронтальный раздел вызовет местами, преимущественно по северной половине Беларуси, кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…11°С, максимальная днем +9…16°С, по югу до +19°С.