Экономист: Литве необходимо укреплять экономику в условиях замедления глобального роста 21.10.2019, 16:46

Нериюс Мачюлис

Правительство Литвы утвердило бюджет страны на будущий 2020-ый год.

Теперь бюджет будут рассматривать в Сейме. За комментарием сайт Charter97.org обратился к главному экономисту Swedbank в Литве Нериюсу Мачюлису.

- Какую оценку вы бы дали намерениям правительства ввести новые налоги для жителей?

- Учитывая неблагоприятную экономическую среду: замедление мировой экономики, сокращение мировой торговли, то, что Германия - основной экспортный партнер Литвы, уже вступила в фазу в рецессии, повышение налогов означает, что спрос, как для компаний-экспортеров, так и внутренний окажется под негативным влиянием.

- Расскажите подробнее про бюджет Литвы на 2020 год.

- Доля расходов в бюджете на следующий год спланирована хорошо, Естественно, необходимо укреплять экономику в условиях замедления глобального экономического роста.

Тем не менее, мне видится, что определенная проблема существует на уровне планирования доходов. Правительство и его эксперты ожидают, что увеличение налогов приведет к быстрому увеличению доходов бюджета. Тем временем может произойти наоборот. Как это было уже в 2009 году, когда в условиях негативной экономической ситуации повышение налогов и доходы бюджета не росли, а падали по мере роста теневой экономики и уклонения от уплаты налогов.