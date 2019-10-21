СМИ узнали еще об одном сбое на войсковых учениях с Путиным 5 21.10.2019, 18:02

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Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» (Фото: РИА Новости)

На учениях «Гром-2019» ракеты «Калибр» были запущены со второй-третьей попытки.

На учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019", заключительным этапом которых руководил президент РФ Владимир Путин, произошла еще одна нештатная ситуация, о которой ранее не сообщалось. Для запуска крылатых ракет "Калибр" понадобилось несколько попыток, в итоге была задействована резервная система запуска, передает агентство РБК в понедельник, 21 октября, со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

Запуски "Калибров" проводили на учениях с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск", рассказал собеседник РБК, пояснив, что при этом тестировались системы, позволяющие сократить время подготовки к запуску "Калибра" с "около трех часов до 15 минут". "Но с первой команды "Калибры" не ушли", - продолжил он. Другой источник подтвердил РБК, что ракеты "Калибр" были запущены со второй-третьей попытки.

Минобороны РФ: "нештатной ситуации" не было

Учения "Гром-2019" проходили с 15 по 17 октября. Ранее стало известно, что в их рамках атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р из двух. Нештатную ситуацию мог вызвать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, сообщили "Ведомости" со ссылкой на неназванных собеседников, близких к министерству обороны РФ.

Позднее в Минобороны подтвердили, что одна из ракет подлодки "Рязань" не была задействована в учебном ударе. Это решение было принято после получения информации о ее техническом состоянии, пояснили в ведомстве, отметив, что отмена пуска не повлияла на результат учений. "Информация о якобы нештатной ситуации в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром" не соответствует действительности", - заявили в министерстве.