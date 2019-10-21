Цены на нефть ускорили снижение 21.10.2019, 18:18

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Давление на цены оказывают признаки сохраняющегося избытка сырья на рынке.

Снижение цен на нефть ускорилось к середине дня понедельника на опасениях за состояние мировой экономики и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 по Минску цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,11% — до 58,74 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,8%, до 53,44 доллара за баррель, перадет 1prime.ru.

Давление на цены оказывают признаки сохраняющегося избытка сырья на рынке в сочетании с опасениями за экономику Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Согласно опубликованной в пятницу статистике, ВВП Китая в третьем квартале замедлил рост до 6% в годовом исчислении, что является самым низким значением за 27 лет наблюдений.

"Ослабление цен на нефть отражает пессимистичный взгляд на глобальный спрос на энергоносители, поскольку замедление темпов роста производства и торговли, по-видимому, не прекратится в ближайшее время", — прокомментировала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян.