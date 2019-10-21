Белорусские специалисты рассказали о том, сколько можно пить 8 21.10.2019, 18:29

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Специалисты назвали пороговые значения употребления алкоголя.

По данным ВОЗ, в год на одного жителя Беларуси приходится 11,2 литра алкоголя. В рейтинге самых пьющих наша страна находится на 27-м месте. Специалисты рассказали, сколько можно выпивать, чтобы не возникло проблем со здоровьем, передает tut.by.

В идеале, уверены в ВОЗ, человек вообще не должен пить, ведь безопасного уровня употребления алкоголя не существует. Но мир неидеален, и чтобы избежать нехороших последствий, специалисты советуют придерживаться пороговых значений употребления алкоголя. Их два.

Первый — это употребление алкоголя с минимальным риском. Суть его в том, что в день мужчинам разрешено выпивать до двух стандартных единиц алкоголя, женщинам — до одной. При этом минимум на два дня в неделю человек обязан полностью отказаться от алкоголя.

— Стандартная единица — это бокал или рюмка, которые содержат 10 граммов чистого алкоголя, — поясняет Валентин Русович, координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси.

В цифрах и напитках приблизительный эквивалент одной стандартной единицы выглядит так: крепкое спиртное — 35 миллилитров, сухое вино — 110−120 миллилитров.

— То есть для женщин — это один бокал в день, для мужчин — максимум два бокала, — уточняет собеседник на примере вина.

Второе пороговое значение — это рабочее определение вредного употребления алкоголя.

— Для мужчин — это шесть единиц за один прием, для женщин — четыре, — говорит Валентин Русович. — То есть если считать маленькими рюмками, то шестой тост для мужчин и четвертый для женщин — это уже вредное употребление алкоголя и опасность интоксикации.

При этом, уточняют специалисты, если рюмки во время застолья, например, двойные, то подсчеты, по пороговым значениям должны быть соответствующими.