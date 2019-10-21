В Европарламенте обеспокоены присутствием Богдана в окружении Зеленского 21.10.2019, 22:28

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Вице-президент комитета ассоциации Украина-ЕС назвала Богдана «очень опасным».

Вице-президент комитета ассоциации Украина-ЕС, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что присутствие Андрея Богдана на посту главы Офиса президента Украины вызывает беспокойство.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Фон Крамон-Таубадель отметила, что сомневается в окружении президента Владимира Зеленского, и в том, в какой степени он правильно информирован о процессах в стране.

«Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен… Я думала, что Зеленский — новая фигура, но нет. Сам по себе — да, но не люди, которые за ним стоят. Возможно, некоторые из его компании, Квартала 95, и являются профессионалами…», — сказала она.

По ее словам, до тех пор, пока Богдан является важнейшей фигурой в офисе Зеленского, «другим будет очень трудно».