Евродепутат – Зеленскому: Украинский избиратель голосовал за лучшую жизнь 22.10.2019, 11:22

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Виола фон Крамон-Таубадел

Вице-президент комитета ассоциации «Украина – ЕС» заявила, что «следующий Майдан не будет мирным».

Европейцы будут требовать от президента Украины Владимира Зеленского продолжения реформ, а от Верховной Рады – демократической процедуры принятия законопроектов.

Об этом заявила вице-президент комитета Ассоциации "Украина – ЕС", депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Мы как депутаты Европейского парламента должны настаивать на чистой процедуре принятия законопроектов, мы должны настаивать, чтобы роль парламента была сильной, чтобы депутаты в полном объеме использовали свои права и выполняли свои обязанности, чтобы была прозрачность процедуры и соответствующее обсуждение", – сказала она.

"У меня есть проект письма в Верховную Раду. Конечно, мы отметим, что очень заинтересованы в продолжении интенсивного сотрудничества. В то же время мы должны сказать, что считаем, что сильный парламент означает другую процедуру", – сообщила Виола фон Крамон-Таубадел.

"Другой аргумент заключается в том, что мы выделяем достаточное количество денег этой чудесной стране, много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать", – заявила она.

"Мы не будем молчать. Мы должны разработать необходимые рекомендации, потому что в наших интересах продолжение процесса реформ", – предупредила евродепутат

Она подчеркнула: "Украинский избиратель голосовал за лучшую жизнь, и если господин Зеленский будет блокировать или изменять направления успешных реформ в своих интересах, то тогда у нас есть проблема".

Виола фон Крамон-Таубадел уверена, что у европейских политиков будет разочарование, когда реформаторы будут вынуждены покинуть свои посты или вернется коррупция.

По ее мнению, выстраивание вертикали власти, как это происходит в России, меньше всего нужно Украине.

"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, – так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять", – заявила евродепутат.

"И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно", – считает она.

"Украинский парламент, правительство и президент должны сделать так, чтобы люди получили то, что они заслуживают. Это не та же самая игра, которую мы все, украинцы и друзья Украины в Европе, видели до этого много раз", – добавила фон Крамон-Таубадел.

Она пояснила: "Каждый раз, когда у вас менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались. Сейчас же люди голосовали за то, чтобы от этого избавиться. Но, как я уже показала на примере реформы в здравоохранении, это не так. То же самое сейчас происходит в сфере юстиции… В отношении вертикали власти – это очень страшно".

"Нужен контроль. Нужен механизм сдерживания и противовеса. Именно об этом – демократия. Это не об одной власти. В противном случае он (президент) может разогнать парламент, судебную систему, средства массовой информации и будет решать, как маленький диктатор. Это не то, чего вы хотите в демократии", – заявила евродепутат.

"Вы хотите, чтобы был сильный парламент, сильная и независимая судебная система и так далее. То, что он пытается развивать, концентрируя власть, это опасно", – добавила фон Крамон-Таубадел.

Аргумент о том, что Зеленскому нужно много власти, чтобы изменять жизнь к лучшему, она отвергла: "Это то, что говорил Путин. Через 2 года народ проснется в полностью другой системе – и будет этим шокирован. Но я не думаю, что тут кто-то спокойно к этому отнесется".