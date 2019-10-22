Протест из-за восьми копеек 22.10.2019, 12:27

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Белорусы тоже в какой-то момент поймут чилийцев.

Массовые беспорядки, перевернутые автомобили, погибшие и раненые… В Чили третью неделю протестуют из-за повышения стоимости проезда в метро на 30 песо (примерно на 4 цента), пишет «Салiдарнасць».

Чтобы вы понимали, Чили — одна из самых благополучных стран Южной Америки. Среднемесячная зарплата там в 2019 году составила около 1074 долларов. Официальная минимальная оплата труда — около 417 долларов.

Сравнивать эти показатели с белорусскими даже как-то стыдно. В стране, где средняя зарплата не дотягивает и до 500 долларов, а минималка вообще выглядит как издевательство, являясь одной из самых низких даже в бывшем СССР, о таких масштабах протеста даже не слышали.

Любопытное наблюдение. Если почитать комментарии под этой новостью на белорусских форумах, то можно заметить, что практически все отписавшиеся в один голос выразили возмущение действиями протестующих. Мол, они и бездельники, и радикалы, и вообще зажрались.

Оно и понятно, подорожание на 8 копеек при зарплате в тысячу долларов по белорусским меркам не тянет даже на повод для обсуждения на кухне. Вот у нас в 2011 году цены на 100% рванули после «блистательно» проведенных выборов – и что? Да, белорусы тогда тоже немножко «пошумели». Если, конечно, так можно назвать «молчаливые акции» 2011-го.

В этом смысле белорусам никогда не понять чилийцев. Хотя, с другой стороны, это только с первого взгляда кажется, что люди в Чили вышли на площадь из-за «8 копеек». Протест против подорожания проезда был только поводом. Последней каплей в череде больших проблем, связанных с действиями чилийских властей.

До этого были и рост цен на коммуналку, и подорожание бензина, лекарств и прочих жизненно важных вещей, и пенсионная реформа.

Многие годы чилийцы, как и белорусы, терпели, ободряемые словами властей, что вот-вот кризис минует и наступит счастье. Терпели, пока в какой-то момент не случились эти несчастные «8 копеек». И прорвало.

И в этом смысле, возможно, белорусы тоже в какой-то момент поймут чилийцев.