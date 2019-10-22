Абсолютное большинство белорусов — против Лукашенко 37 22.10.2019, 14:32

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В стране практически не осталось людей, которые поддерживают диктатора.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

«Лукашенко достиг своего исторического «максимума». В Беларуси практически не осталось людей, которые поддерживают политику диктатора», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы кампании, 95% белорусов выступают против режима Лукашенко.

Ранее эту цифру озвучивали активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь», опираясь на данные, полученные ими во время сбора подписей в Минске и регионах.

Так, известная белорусская журналистка Ирина Халип после сбора подписей в пикетах и во время обхода квартир заявила, что 95% белорусов, настроенных против Лукашенко — это абсолютно реальная цифра.