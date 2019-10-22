Павел Юхневич: Посмотрим, что будет завтра 3 22.10.2019, 18:36

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Павел Юхневич

Активиста «Европейской Беларуси» вызывают на комиссию за пикет без удостоверения.

Кандидата в депутаты палаты представителей от "Европейской Беларуси" Павла Юхневича вызывают на комиссию по Пушкинскому избирательному округу №103. На днях Павел вместе со своими доверенными лицами провел два пикета, но у его соратников не было официальных удостоверений, передает euroradio.fm.

22 октября Павел узнал, что завтра состоится заседание комиссии "по его вопросу".

"Я сегодня [22 октября. — Прим.] позвонил в окружную комиссию, чтобы поинтересоваться, где удостоверения моих доверенных лиц, которые должны быть выданы, — рассказал Еврорадио Павел Юхневич. — К сожалению, мне их не дали, когда выдавали моё удостоверение о регистрации кандидатом. Мне ответили, мол, удостоверения готовы, можете забрать... Ну и завтра заседание комиссии по вашему вопросу. Говорю: по какому вопросу?"

Оказалось, что вместе со своей командой Павел Юхневич якобы нарушил порядок проведения агитации. Кандидат добавляет, что действительно удостоверений у членов его группы во время пикетов не было, потому что их физически не выдали, хотя должны были выдать вместе с его кандидатским удостоверением.

"В Избирательном кодексе нигде не прописано, что агитацию должны проводить исключительно доверенные лица. Очевидно, что придумываются какие-то поводы. Не буду сильно драматизировать, посмотрим, что будет завтра", — рассказал активист "Европейской Беларуси".