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У белоруски на выезде из Польши изъяли BMW X5

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  • 22.10.2019, 19:00
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У белоруски на выезде из Польши изъяли BMW X5

Стоимость BMW X5 оценена в 43 тысячи долларов.

Белоруска, выезжавшая из Польши на BMW X5, была вынуждена расстаться со своим автомобилем, сообщает сайт пограничной службы этой страны.

41-летняя женщина обратилась для оформления на выезд в пограничном пункте «Кузница» в минувшие выходные. В ходе тщательной проверки ее автомобиля было выявлено, что номер кузова подвергся стороннему вмешательству.

Водителя опросили в качестве свидетеля, а после оформления необходимой документации машину передали сотрудникам полиции в Сокулке. Уточняется, что стоимость BMW X5 оценена в 165 тысяч злотых. Это около 43 тысяч долларов США.


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